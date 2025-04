KROS napreduje. Rebranding pre novú éru podnikania

Čo sa mení a prečo?



Logo: Nový symbol, nové línie, nové písmo. Jednoduché a lepšie fungujúce v digitálnom prostredí.

Farby: Vizuálna paleta sa posúva. Prinášame tmavomodrú stabilitu, bordovú energiu a svetlosť pre orientáciu a prístupnosť.

Názvy produktov: Zjednocujeme ich pod značku KROS. Aby zákazníci vedeli, že riešenia, ktoré používajú sú z jedného spoľahlivého miesta.

Komunikácia: Prirodzená, priateľská, menej formálna. Komunikujeme viac výhod a benefitov, ktoré zákazník reálne pocíti.



Čo zostáva?

O nás – trochu inak

28.4.2025 (SITA.sk) -Jednoduchosť, zrozumiteľnosť a digitálny mindset. Presne to prináša rebranding spoločnosti KROS, ktorá pomáha firmám, podnikateľom a účtovníkom už tri desaťročia. Nový vizuál, zrozumiteľné názvy produktov a priateľský tone of voice sú odpoveďou na to, ako sa mení svet podnikania a ako naň značka KROS reaguje s rešpektom, ale aj odvahou."Rebranding je súčasťou širšej stratégie a znamená pre nás prirodzený krok vpred. Chceme, aby si zákazníci z našich riešení vedeli rýchlo a ľahko vybrať, rozumeli im na prvý pohľad a radi s nimi pracovali. KROS sa nemení preto, že musí. Mení sa preto, že chce byť lepší" hovorí Gabriela Trpišová, marketingová riaditeľka KROS.Nová vizuálna identita je moderná, digitálna a lepšie vystihuje, kým dnes KROS je, spoľahlivý partner pre podnikanie. Vďaka výraznejšiemu vizuálu sa naša značka a produkty budú dať rýchlejšie rozpoznať. Reagujeme na potreby doby, aj na očakávania novej generácie podnikateľov, ktorí vyrástli online, myslia inak a chcú riešenia, ktoré sú jednoduché, zrozumiteľné a vizuálne pekné na prvý pohľad. Zmenou prechádza:Našej značke dávame svieži vzhľad, ale to najdôležitejšie zostáva pevne na svojom mieste.KROS aj naďalej stojí na stabilite a spoľahlivosti, ktorú si budujeme celé roky. Za našimi riešeniami je tím ľudí, ktorí chápu podnikanie aj potreby zákazníkov a vždy ochotne poradia. Stále nás poháňa chuť veci zjednodušovať, inovovať a posúvať vpred. Vo vnútri zostávame tým KROSom, ktorému môžete dôverovať.V KROSe máme tím, na ktorý sa môžeme spoľahnúť, v dobrom aj náročnom období. Rebranding je pre nás aj spôsob, ako lepšie ukázať navonok to, čo nás definuje a to je ľudskosť, férovosť a chuť pomáhať." dopĺňa Jana Haderková, riaditeľka spoločnosti.Rebranding ako symbol napredovaniaKROS rebrandingom neukončuje kapitolu, naopak, otvára ďalšiu. Svet podnikania sa mení. Prichádzajú nové generácie podnikateľov, nové výzvy, nové tempo. KROS nechce iba držať krok, chce byť tvorca softvérových invencií. Chce vyvíjať aplikácie, ktorépodnikateľov. Softvér nemá byť rébus, má byť nástroj. Intuitívny, inšpirujúci a priateľský. Aj preto sa spoločnosť púšťa do zmien, ktoré dávajú zmysel s hlavným mottom:"KROS za tie roky vyrástol z malej firmy na softvérového lídra, ale vždy sme ostali verní ľuďom. Tento rebranding pre mňa nie je len o dizajne. Je o tom, aby sme boli ešte bližšie zákazníkom a ukázali, že napredujeme spolu s nimi." Marek Polic, spolumajiteľ KROSje slovenská, ktorá užzjednodušiť každodenný biznis. Vyvíjame vlastné produkty pre fakturáciu, účtovníctvo, mzdy, sklady, riadenie podniku aj stavebné rozpočty. Robíme softvér a aplikácie, ktoré hovoria po slovensky – a rozumiú biznisu tak, ako mu rozumiete vy.