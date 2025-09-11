Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 11.9.2025
 Meniny má Bystrík
 24hod.sk    Tlačové správy

KROS oslavuje 30 rokov: od garáže po lídra slovenskej softvérovej scény


Tagy: PR Výročie

Z malej firmy s pár zamestnancami sa postupne vypracovala na lídra v oblasti ekonomického, stavebného a znaleckého softvéru. Zamestnáva 280 ľudí a poskytuje služby približne 140 000 zákazníkom. Na slovenskom trhu ...



Zdieľať
majitelia 1 676x507 11.9.2025 (SITA.sk) - Z malej firmy s pár zamestnancami sa postupne vypracovala na lídra v oblasti ekonomického, stavebného a znaleckého softvéru. Zamestnáva 280 ľudí a poskytuje služby približne 140 000 zákazníkom. Na slovenskom trhu patrí medzi 3 % firiem so stabilnou 30-ročnou tradíciou, čo dokazuje jej dlhodobú dôveryhodnosť a schopnosť adaptovať sa na meniace sa podmienky.


Vznik spoločnosti odštartovalo stretnutie dvoch spolužiakov z vysokej školy na žilinskej "Masaryčke", dnes Národnej ulici. Alexander Matiščík a Jaroslav Kuliška, nadšenci z 90. rokov, sa rozhodli splniť si sen o vlastnej firme a začali hrať, ako hovoria, svoju podnikateľskú hru.

"Vyrástli sme na tom, že sme prišli s dobrým nápadom, stavili sme na technológiu, ktorá bola prevratná," hovorí Jaroslav Kuliška. Alexander Matiščík dopĺňa: "Neodmysliteľnou súčasťou úspechu KROS-u bola jednoduchosť v ovládaní programov. Intuitívny dizajn a tlačidlá pridaj, oprav, vymaž v našom prvom účtovnom programe sa stali základom jeho architektúry a rovnako aj pre všetky ostatné programy a aplikácie. Naša sila vždy spočívala aj v tom, že legislatíva je v našich programoch zapracovaná okamžite, zákazníci sa na ňu môžu spoľahnúť a navyše poskytujeme kvalitnú zákaznícku starostlivosť – práve na tom sme vyrástli a toto je našou hodnotou."

V súčasnosti KROS okrem zakladajúcich majiteľov zastrešujú aj dvaja ďalší spolumajitelia – Marek Polic a Peter Troják, ktorí preberajú zodpovednosť za strategické projekty a rozvoj produktov. Od nich sa očakáva, že prinesú nové perspektívy, podporia inovácie a pomôžu firme udržať dynamiku rastu a kvalitu služieb aj do ďalších desaťročí.

Oslavy výročia sa konali v elegantnom prostredí Chateau Gbeľany. Zakladajúci majitelia počas príhovoru spomínali na začiatky plné odhodlania a vytrvalosti a zdôraznili, akú dôležitú rolu zohrávajú zamestnanci, mnohí z nich stáli pri prvých krokoch firmy a ich práca a lojalita umožnili, aby KROS rástol a dosiahol súčasný úspech. Atmosféra bola neopakovateľná: o hudobný zážitok sa postarali Zuzana Smatanová, Horkýže Slíže a mladá talentovaná Nela Maršalová, dcéra jedného zo zamestnancov. Zamestnanci aj hostia si užívali bohaté občerstvenie, kvalitné pitie a množstvo príležitostí na networking. Gratulácie prišli aj od spolupracujúcich firiem, ktoré sú obchodnými partnermi KROSu od jej začiatkov – Suma Consulting a URS CZ.

V roku 2025 spoločnosť prešla významným rebrandingom. Moderný dizajn, prehľadné názvy produktov a priateľský tone of voice majú zjednodušiť zákazníkom výber a používanie softvérových riešení, ktoré im pomáhajú v podnikaní napredovať.

KROS je dôkazom, že slovenská firma môže vyrásť z garáže na trh s vysokou reputáciou a stať sa inšpiráciou pre všetkých, ktorí sa rozhodli podnikať. "Všetko, čo sme dosiahli, je výsledkom práce nášho tímu, dôvery zákazníkov a odvahy inovovať. Tešíme sa na ďalších 30 rokov spoločných úspechov," uzatvárajú majitelia.

Zdroj: SITA.sk - KROS oslavuje 30 rokov: od garáže po lídra slovenskej softvérovej scény © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: PR Výročie
nasledujúci článok >>
Viac ako milión dôchodkových zmlúv. NN je najväčším správcom dôchodkových úspor na Slovensku
<< predchádzajúci článok
Zastrelili Trumpovho spojenca, pravicového mládežníckeho aktivistu Charlieho Kirka

