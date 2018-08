Na snímke historická budova radnice v Banskej Štiavnici 20. augusta 2018. Foto: TASR/Jana Vodnáková Na snímke historická budova radnice v Banskej Štiavnici 20. augusta 2018. Foto: TASR/Jana Vodnáková

Banská Štiavnica 20. augusta (TASR) - Pôvodný drevený krov historickej Radnice v Banskej Štiavnici opravia. Podľa primátorky Nadeždy Babiakovej ho navrhli odborníci pre jeho zlý stav v určitých častiach vymeniť, pretože by už v zimných mesiacoch nemusel odolať ďalšiemu náporu snehu.Mesto získalo na tento účel dotáciu vo výške 30.000 eur z ministerstva kultúry. Primátorka priblížila, že pôvodne žiadala samospráva z dotačného systému viac finančných prostriedkov, ktoré by použila aj na ďalšie reštaurovanie omietok v Kaplnke svätej Anny nachádzajúcej sa v budove radnice.Vzhľadom na to, že sa jej podarilo získať len časť z požadovanej sumy, rozhodla sa samospráva prioritne riešiť opravu strechy. Babiaková ďalej vysvetlila, že odborníci presne stanovili, ktoré trámy musia vymeniť a aké opatrenia majú na krove urobiť, čo odsúhlasil aj pamiatkový úrad. Práce chcú stihnúť ešte do začiatku nasledujúcej zimy.Historická budova radnice je situovaná v centre mesta. Ide o pôvodne prízemný gotický dom zo 14. storočia, ktorý bol v roku 1488 prestavaný na poschodovú budovu. V jej interiéri sa nachádza stropná baroková freska predstavujúca spravodlivosť. V suterénnych priestoroch radnice bola mestská väznica. Ako sa uvádza na mestskej stránke, len nedávno sa zistilo, že jej súčasťou bola aj Kaplnka svätej Anny. Stalo sa to náhodou, keď elektrikár pri výmene pokazenej zásuvky objavil maľbu konsekračného kríža, ktorý sa vyskytuje iba vo svätyniach kaplniek. Pod nánosmi omietok sa našli gotické okná, portál viditeľný aj zvonku, točité schodisko a zvyšky klenieb a nástenných malieb. Podľa výskumov bola Kaplnka svätej Anny k budove pristavená začiatkom 16. storočia.