Krstný otec. Všetko o kultovom filme

Prostredníctvom archívnych materiálov, fotografií z nakrúcania a zasväteného sprievodného textu rozpráva fascinujúci príbeh filmu, ktorý takmer neuzrel svetlo sveta. Prezentuje jednotlivé komponenty, ktoré – napriek všetkým očakávaniam – do seba tak skvelo zapadli, že tento film štúdia Paramount v roku 1972 dosiahol obrovský úspech a jeho popularita pretrváva do súčasnosti.

Krstný otec je určite jeden z najobľúbenejších a najuznávanejších filmov v histórii svetovej kinematografie. V opakovaných prieskumoch sa toto majstrovské dielo režiséra Francisa Forda Coppolu zaradilo medzi najvýznamnejšie filmy, aké sa kedy objavili na filmovom plátne. Jeho prezentácia, symbolika a slovník ovplyvnili celú generáciu filmárov a popkultúru všeobecne.

Táto sága o americkej rodine s talianskymi koreňmi, ktorá divákovi ponúka zasvätený pohľad do spleti mafiánskych tradícií, zažila mnoho imitácií aj paródií – no žiadna z nich sa jej nevyrovnala.

V porovnaní s mnohými inými filmami nakrútenými v rovnakom období Krstný otec pôsobí mimoriadne sviežo. Z vizuálnej stránky je to najmä vďaka klasickej technike snímania – bez ručnej kamery alebo excentrických záberov, bez zoomov (okrem úvodného záberu) – a úsporne použitým špeciálnym efektom, ktoré nikdy netrvajú dlhšie, než je nevyhnutné.

Čo nájdete v knihe Krstný otec. Fascinujúci príbeh filmu ?

Informácie o každej postave, od Dona Vita Corleoneho, cez Toma hagena, Johnnyho Fontana, až po Al Neriho, či Lucu Brasiho.

Samostatné kapitoly sú o scenári, režisérovi F.F.Coppolovi, o výbere hercov a výprave, o kamere, kostýmoch aj samotnom nakrúcaní. Či už v New Yorku alebo na Sicílii.

Dozviete sa, ako sa dá zostrihať komorný veľkofilm, ako sa vyberala hudba, ako vyzerala premiéra a aké boli prvé reakcie.

V závere knihy je kapitola Vystrihnuté scény, Ocenenia, Vplyv a odkaz, ako aj informácia o dvojke a trojke Krstný otec.

V knihe Petra Cowieho Krstný otec. Fascinujúci príbeh filmu sa dozviete množstvo zaujímavostí o filme.

Krstný otec bol predzvesťou novej etapy v hollywoodskej histórii. Renegátske produkcie ako Bezstarostná jazda (Easy Rider) a Malé životné etudy (Five Easy Pieces) boli reakciou na závan slobody z európskej kinematografie, a keď 31-ročný Francis Ford Coppola nakrútil podľa svojich predstáv Krstného otca – a pritom neprekročil medze existujúceho štúdiového systému –, Hollywood sa horko-ťažko dotrmácal do flexibilnejšej a ambicióznejšej éry, v ktorej sa chopili iniciatívy talentovaní filmári ako Martin Scorsese, Steven Spielberg, George Lucas a Brian De Palma.

Pre filmové štúdio Paramount Pictures, kde bol šéfom produkcie Robert Evans, Krstný otec predstavoval začiatok zlatej horúčky, obdobia rozkvetu troch-štyroch rokov, keď vyrobili niekoľko pozoruhodných filmov, ktoré vyvrcholili dielom Romana Polanského Čínska štvrť.

Román Maria Puza

Mario Puzo uviedol svoj román Krstný otec (vyšiel v roku 1969) citátom z Balzaca: „Za každým veľkým bohatstvom je zločin.“

Román Krstný otec je kniha, ktorá v sebe skrýva košatý príbeh puntičkársky rozdelený do rozličných období a epizód.

Puzo mal už takmer päťdesiat rokov, keď napísal Krstného otca. Jeho rodičia emigrovali z Talianska a žili v chudobe na Manhattane v Hellʼs Kitchen, medzi 34. a 59. ulicou vo West Side, ktorá sa počas prohibície stala liahňou viacerých gangov a neskôr podhubím pre nezákonný hazard.

Román sa vlastne zrodil z nevyhnutnosti. Puzove predchádzajúce knihy síce mali dobrú odozvu, no neboli to kasové trháky a spisovateľ zarobil na honorároch iba 6 500 dolárov. V roku 1965, ako sám priznal, dlhoval svojim kamarátom, majiteľom stávkových kancelárií „a rozličným úžerníkom“ sumu 20 000 dolárov.

