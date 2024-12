Krúpa a Macko hovoria o nezmyselnom vyšetrovaní vojenskej pomoci Ukrajine, považujú to za akt politickej pomsty – VIDEO

Zástupná téma

Hĺbkový audit

Prebytočný vojenský materiál

Reči vládnej koalície sú klamstvom

4.12.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) spolu s iniciatívou Pravicový blok hovorí o nezmyselnom vyšetrovaní vojenskej pomoci Ukrajine Vláda podľa nich chystá kriminalizáciu darovania tejto technickej pomoci. Podľa poslanca Juraja Krúpu a predsedu strany ODS - Občianski demokrati Slovenska Pavla Macka vláda len zbytočne polarizuje spoločnosť a zastiera, že má len opačný ideologický názor ako predchádzajúca vláda."Koalícia Roberta Fica sa len chce pomstiť bývalej vláde. Preto sme tu mali rôzne pseudokauzy a najnovšie chcú otvoriť aj plenárnu schôdzu k darovaniu vojenskej techniky Ukrajine. Hovoria, že bolo zistených niekoľko skutočností, ktoré sú podozrivé a mali by byť vyšetrované. Dokonca Matúš Šutaj Eštok založil aj vyšetrovací tím Darca a bude sa táto téma ďalej naťahovať," povedal poslanec za SaS Juraj Krúpa s tým, že preto treba už na začiatku uviesť fakty.Vyšetrovanie darovania techniky Ukrajine je podľa Krúpu len zástupná téma, ktorú vláda potrebuje nafukovať, aby zakryla zdražovanie potravín, energií a zavedenie nových daní občanom."Keby boli úprimní, tak by jasne povedali, že ukončenie vojenskej pomoci Ukrajiny by ju prinútilo vzdať sa. Dostala by sa buď pod vplyv Ruskej federácie, alebo by Ukrajina ako taká prestala existovať," podotkol. Najvyšší kontrolný úrad podľa jeho slov vo svojich zisteniach píše, že kameňom úrazu je porušenie finančnej disciplíny. Má spočívať v tom, že sa nakupovala vojenská technika a munícia z rozpočtu Slovenskej republiky, ktorá bola následne darovaná Ukrajine."Zabudli však na jednu základnú vec. Veď humanitárna pomoc prebieha rovnako. Nakupujete z rozpočtu a nákup darujete krajinám mimo Slovenskej republiky," hovorí poslanec.Pripomenul, že vo veci darovania vojenskej techniky Ukrajine v minulosti prebehol hĺbkový audit ministerstva obrany financií . Vyhodnocoval, či nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny, k porušeniu zákona alebo iných vecí. "Audit prebiehal asi rok s výsledkom, že k žiadnym porušeniam nedošlo," dodal.Generál Pavel Macko vysvetlil, že Slovensko darovalo Ukrajine vojenský materiál v účtovnej hodnote 698 miliónov eur, ktorý bol pre Slovensko prevažne neupotrebiteľný alebo prebytočný."Darovali sme techniku na záchranu životov a majetku Ukrajincov. Rozhodne pri tom nešlo o okradnutie občanov o miliardy, ako klamú vládni predstavitelia. Ani sme nezostali holí a bezbranní," povedal. Predstaviteľom koalície vyčítal, že zľahčujú masové utrpenie miliónov ľudí."Za našu pomoc dostali dokonca aj kompenzácie na kvalitatívne vyššej úrovni - 82 miliónov eur od EÚ, pričom sme mohli dostať až 330 miliónov eur z tzv. mierového nástroja, 204 miliónov eur v podobe systému Mantis a 381 miliónov eur ako zľavu od USA. Spolu je to kompenzácia 667 miliónov eur z účtovnej hodnoty 698 miliónov eur a táto sa môže ešte zvýšiť o 248 miliónov eur na 915 miliónov," zhrnul Macko.Ak aj NKÚ našiel nejaké nedostatky, reči vládnej koalície o úplnej likvidácii našej obrany, rozkradnutí miliárd a údajnej vlastizrady sú podľa neho klamstvom. "Je to akt politickej pomsty, ktorý má zakryť skutočný postoj vládnej koalície k obetiam vojny a odpútať pozornosť od obrovských prešľapov a nemohúcnosti tejto vlády," myslí si Macko.