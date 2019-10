Krúpa: Turecká armáda má úplnú prevahu, Kurdi sa budú musieť stiahnuť

Na snímke Juraj Krúpa. Foto: TABLET.TV Foto: TABLET.TV

Ankara/Bratislava 11. októbra (TASR) – Turecká armáda, ktorá spustila masívny útok na severe Sýrie, má nad kurdskými bojovníkmi prevahu vo všetkých smeroch. Kurdi nemajú veľkú šancu a budú sa musieť z tejto oblasti stiahnuť. V rozhovore pre TASR to uviedol Juraj Krúpa, riaditeľ programu Bezpečnosť a obrana zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI).vysvetlil.Kurdi podľa neho nemajú veľkú šancu aj z dôvodu, že bojujú v teréne, ktorý im neposkytuje výhodu, a budú sa musieť nejakým spôsobom stiahnuť. Krúpa v tejto súvislosti tiež poukázal, že turecká armáda vytláča Kurdov z oblasti veľmi rýchlo.Turecko začalo vojenskú operáciu v severovýchodnej Sýrii proti kurdským milíciám z Ľudových obranných jednotiek (YPG) v stredu tento týždeň.Krúpa tuto ofenzívu považuje za preventívne opatrenie, ako potlačiť kurdské sily v ich ambíciách dosiahnuť autonómiu, ktorá by bola silnejšia a opierala by sa o medzinárodné spoločenstvo. Ide podľa neho tiež o snahu Turecka prekaziť prepojenia medzi YPG a zakázanou Stranu kurdských pracujúcich (PKK), ktorá už 40 rokov vedie občiansku vojnu proti Turecku.Tiež uviedol, že namiesto Kurdov, ktorých z tejto oblasti Turecko vyháňa, sa tam Ankara snaží nasťahovať arabské obyvateľstvo, teda sýrskych utečencov nachádzajúcich sa v táboroch v Turecku.objasnil Krúpa.Zároveň vylučuje, že by sa do tohto konfliktu zapojili aj iné armády.uviedol. Podľa analytika šlo ozo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorým poškodil medzinárodné spoločenstvo.Podľa Krúpu je tiež menej pravdepodobné, že sa Európska únia zhodne na nejakých sankciách alebo embargu voči Turecku. Pripomenul vyhrážky tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, že ak by EÚ nejakým spôsobom išla proti záujmom jeho krajiny, tak Turecko zruší zmluvu o zadržiavaní migrantov na svojom území a pustí ich do Európy.uzavrel Krúpa.