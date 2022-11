Krúpa zahlasuje za odvolanie ministra Mikulca, pretože absolútne nezvládol situáciu s nelegálnymi migrantmi

Slovensko je na tom najhoršie

Chýbajú mu policajti

Gyimesi nie je vítač migrantov

12.11.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanec za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Juraj Krúpa bude hlasovať za odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca OĽaNO ). Povedal to v sobotu v relácii RTVS – Rádio Slovensko Sobotné dialógy.Mikulec podľa neho absolútne nezvládol situáciu s nelegálnymi migrantmi. Krúpa je presvedčený, že Slovensko je na tom v porovnaní s okolitými krajinami s migračnou krízou najhoršie, v Maďarsku napríklad stanové mestečká nemajú.„Máme tu aj vyjadrenie, že my nie sme schopní chrániť slovensko-maďarskú hranicu. To je vyjadrenie naozaj komunikačného odroňa, ktorý takýmto spôsobom vydáva signál nielen do Budapešti, ktorá sa na takýchto našich vyjadreniach veľmi dobre zabáva a zároveň aj prevádzačom, že nech sa páči, môžete chodiť naďalej cez túto hranicu,“ povedal Krúpa na adresu Mikulca. Podľa neho minister vnútra rieši problémy ex post a vyhovára sa na všetkých.„Za dva a trištvrte roka, čo je vo funkcii, je stav naplnenosti policajného zboru nízky“, tvrdí Krúpa, ktorý je zároveň predsedom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. „Podľa tabuliek ich je 21 000 alebo 22 000 a on ich má 17 000,“ poukázal Krúpa.Poslanec očakáva od Európskej únie, že sa začne problematikou nelegálnych migrantov zaoberať komplexnejšie.„Jednoznačne treba posilniť Frontex. Na srbsko-maďarskej hranici by malo byť oveľa viac policajtov ako 40 zo Slovenska a 40 z Maďarska,“ poukázal Krúpa.Poslanec György Gyimesi (OĽaNO) podľa svojich slov Mikulcovi dôveruje. Tváriť sa, že Roman Mikulec je zodpovedný za túto migračnú krízu, je podľa neho hlúposť.„Ja nie som vítač migrantov a nebudem ich tu očakávať s kvetinami. Oni sem idú preto, lebo boli doslova pozvaní do Nemecka, že tam majú ísť,“ povedal Gyimesi. Postavenie stanového mestečka pre migrantov v Kútoch pokladá za správny krok.„Keď niekto kritizuje aj to, že sa v Kútoch postavilo stanové mestečko, aby sa migranti nerozliezali po celom Slovensku, tak ja už potom neviem,“ vyhlásil Gyimesi.Podľa jeho slov teraz tí istí ľudia, ktorí kritizovali Viktora Orbána za postavenie plotu na maďarsko-srbskej hranici, teraz kričia, že ochrana tejto hranice je nedostatočná. Pokladá to za farizejstvo. Poukázal na to, že v Kútoch je podľa štatistiky polície 145 migrantov, čo nie je vysoké číslo. Krúpa mu kontroval, že čísla migrantov sú oveľa vyššie, ide o 200 až 300 zadržaných denne.