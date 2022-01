Krúpa: Žilinka už mohol uzavrieť dohodu o rozvoji demokratických princípov s KĽDR

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.1.2022 (Webnoviny.sk) - Za nešťastnú označil cestu generálneho prokurátora Maroša Žilinku do Ruska predseda parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť Juraj Krúpa (OĽaNO). Rovnako kritizoval aj uzatvorenie dohody Generálnej prokuratúry SR s ruskou prokuratúrou v oblasti kybernetickej bezpečnosti, čo je podľa neho „až tragikomické“.„To už môžete uzavrieť aj dohodu o rozvoji demokratických princípov s Kórejskou ľudovodemokratickou republikou (KĽDR),“ vyhlásil Krúpa s tým, že ruská prokuratúra je svetovo známa „krivením práva, obviňovaním a zatváraním politických väzňov a rôznymi veľkými historickými počinmi, ako sú gulagy a podobne“.„Nemyslím si, že to korešponduje aj so zahraničnopolitickými záujmami Slovenskej republiky. Je to síce vysokopostavený úradník SR, ale myslím si, že by mal ísť v línii zahraničnopolitických záujmov SR, a nie vlastných,“ povedal Krúpa na adresu Žilinku. To, či by mal byť disciplinárne stíhaný, považuje Krúpa za záležitosť ústavnoprávneho výboru parlamentu.Generálny prokurátor Žilinka sa v priebehu minulého týždňa zúčastnil na pozvanie Ruskej federácie osláv výročia tamojšej generálnej prokuratúry. Viacerí koaliční politici sa na jeho cestu a na stretnutie s človekom zo sankčného zoznamu EÚ pozerali kriticky a žiadali voči nemu spustiť disciplinárne konanie.