Krušovice bavia fanúšikov v hokejových fanzónach kráľovsky

Kráľovské kreslo i výhra

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

V poradí 83. IIHF majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji lákajú na Slovensko tisícky fanúšikov z celého sveta. Už v prvý týždeň šampionátu si to davy hokejových nadšencov namierili nielen na štadióny, ale aj do oficiálnych fanzón pri bratislavskom Istropolise a košickom Kulturparku. Oficiálny partner podujatia a obľúbená pivná značka Krušovice spríjemnila fandenie množstvom originálnych aktivít už počas prvých napínavých zápasov.Hokejový sviatok poňala obľúbená pivná značka zábavou hodnou kráľov. Pre fanúšikov vo svojej fanzóne pripravila prekvapenie v podobe originálneho kráľovského trónu, vytvoreného z hokejok exkluzívne pri príležitosti svetového šampionátu. Veľkolepé kreslo navyše láka pútavou výhrou. Každý, kto sa odfotí v kresle a uverejní fotografiu na sociálnych sieťach s hashtagom #fandimakokral, hrá o kráľovskú zásobu piva. Fanúšik, na ktorého sa usmeje šťastie, získa toľko piva značky Krušovice, koľko sám váži. Meno šťastného víťaza sa dozvieme na konci šampionátu.Fandenie svojmu obľúbenému tímu si tak môžete spríjemniť skutočne originálne a zábavne. Okrem majstrovského kresla na vás čaká množstvo pestrých aktivít.Fandite počas šampionátu kráľovsky, príďte si vychutnať neopakovateľné športové okamihy do oficiálnych fanzón majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Nájdete ich v Bratislave pri Istropolise a v Košiciach pri Kulturparku.Inzercia