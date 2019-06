Kružliak prestúpil z Ružomberka do Dunajskej Stredy

Na archívnej snímke vľavo Dominik Kružliak. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Dunajská Streda 28. júna (TASR) - Slovenský futbalista Dominik Kružliak prestúpil v rámci Fortuna ligy z MFK Ružomberok do FC DAC 1904 Dunajská Streda. V novom klube podpísal kontrakt na štyri roky do leta 2023.Dvadsaťdvaročný stopér sa v predchádzajúcej sezóne dostal do ideálnej jedenástky najvyššej slovenskej súťaže. Za Ružomberok odohral 134 ligových stretnutí, v ktorých strelil deväť gólov, dva roky zastával funkciu kapitána.Vicemajster hľadal stopéra po odchode doterajšieho kapitána Tomáša Huka, podľa piatkového vydania denníka Šport má preč namierené aj Ľubomír Šatka.povedal športový riaditeľ Jan Van Daele na oficiálnej stránke dunajskostredského klubu.