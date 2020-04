Kryje vaše poistenie COVID-19? Zistite ako je to s plnením počas pandémie

Poistné plnenie vybavíte aj bez lekárskej správy

20.4.2020 (Webnoviny.sk) -Dobré poistenie vás chráni v neočakávaných životných situáciách. Okolnosti, ktoré však platili v čase jeho uzatvárania, sa môžu časom meniť. Na túto skutočnosť by mala myslieť vaša poisťovňa. Úlohou klienta predsa nie je poznať naspamäť celé poistné podmienky. Ak ste na ne časom pozabudli, možno je na čase si ich pripomenúť práve v súvislosti s ochorením COVID-19. Klienti niektorých poisťovní sa totiž môžu stretnúť s tým, že im zaň poisťovňa plnenie neposkytne. Dôvodom je vyhlásený stav pandémie, ktorý z praktického hľadiska vôbec nepatrí medzi bežné situácie. Klienti skupiny AXA Česká republika a Slovensko sa však žiadnych nemilých prekvapení báť nemusia. Obmedzenia vyplývajúce z vyhláseného stavu pandémie sa ich nijako netýkajú. „Životné poistenie AXA kryje ochorenie COVID-19 v plnom rozsahu dohodnutom v poistnej zmluve v prípade hospitalizácie, pracovnej neschopnosti či úmrtia, a to aj v prípade pandémie,“ uvádza Peter Socha, zástupca generálneho riaditeľa skupiny AXA Česká republika a Slovensko.Okrem samotného nároku na poistné plnenie vzniká aj množstvo praktických otázok súvisiacich s jeho vybavením. K vyplateniu poistného plnenia je totiž za bežných okolností potrebné zaslať do poisťovne nielen vypísané hlásenie poistnej udalosti, ale aj lekársku správu s potvrdenou diagnózou. Tento postup však v momentálnej situácii nie je možné dodržať. V prípade potvrdenia diagnózy COVID-19 zostáva totiž klient v povinnej karanténe, za ktorej porušenie mu môže byť udelená zákonná pokuta zo strany príslušných orgánov. AXA preto svojim klientom poskytuje možnosť zrýchleného poistného plnenia. Poistnú udalosť v tomto prípade AXA posúdi len na základe potvrdenia o pracovnej neschopnosti, na ktorom bude potvrdená daná diagnóza. Lekársku správu je potom možné doložiť spätne. Okrem poistného plnenia je možné požiadať aj o vyplatenie jeho zálohy. Túto požiadavku AXA vybaví na základe vlastnoručne napísanej a podpísanej žiadosti o zálohu na poistné plnenie, ku ktorej klient opäť priloží potvrdenie o pracovnej neschopnosti s potvrdenou diagnózou COVID-19. Aj v tomto prípade je možné lekársku správu doložiť spätne.Poistnú udalosť, vrátane jej nahlásenia a zasielania potrebných dokumentov, môžu klienti AXA vyriešiť online. Urýchlia tým spracovanie poistnej udalosti a získajú prehľad o priebehu jej spracovania. Pre nahlásenie poistnej udalosti sa stačí prihlásiť na www.axa.sk/skody-a-poistne-udalosti a potrebné dokumenty je následne možné posielať cez aplikáciu E-podateľňa na https://online.axa.sk/epodatelna „Naším poslaním je pomáhať ľuďom žiť lepší život, a to aj v ťažkých chvíľach, akou je táto. Rozhodli sme sa preto všetkým bez rozdielu ponúknuť možnosť bezplatných lekárskych konzultácií. Prostredníctvom našej asistenčnej služby Telemedicína a nášho nového chatbota chceme ľuďom poskytnúť konkrétne odpovede týkajúce sa nielen koronavírusu, ale aj rady a tipy, ako sa v tomto období najlepšie starať o svoje zdravie. Je to pre nás dôležité, pretože na prevencii naozaj záleží! Prevencia je súčasťou našej DNA,“ dopĺňa Peter Socha.Všetci bez rozdielu, a teda nielen klienti AXA, môžu teraz využívať možnosť telefonických konzultácií zdravotného stavu priamo s lekárom. „Asistenčná služba Telemedicína je bezplatne dostupná všetkým, či už sú alebo nie sú našimi klientmi. V čase vyhlásených obmedzení tak chceme pomôcť ľuďom, ktorých trápia zdravotné ťažkosti. Zároveň tým chceme uľahčiť situáciu aj slovenskému zdravotníctvu, ktoré všetky svoje kapacity smeruje do boja s koronavírusom, za čo mu patrí veľká vďaka. Pre prístup k Telemedicíne si stačí zadarmo nainštalovať aplikáciu AXA Health Keeper a zaregistrovať sa,“ vysvetľuje Frederic Boulanger, Chief Marketing & Digital Officer skupiny AXA pre Českú a Slovenskú republiku.„Novinkou je, že sme spustili aj informačného chatbota. Ten je spustený na platforme Facebook Messenger a všetci jej užívatelia sa tak môžu pomocou pár klikov dozvedieť odpovede na najčastejšie otázky spojené s koronavírusom, ale aj rady a tipy, ako sa čo najlepšie starať o svoje zdravie. Našim klientom je určená vyhradená sekcia na internetových stránkach AXA , kde nájdu odpovede aj vo forme videí,“ uzatvára Frederic Boulanger. V komunikačnom rozhraní klienti AXA nájdu aj dôležité informácie spojené s ich zmluvami či poistným krytím. Na komunikáciu s chatbotom stačí na facebookovej stránke www.facebook.com/AXASlovensko kliknúť na tlačidlo "Poslať správu", alebo v aplikácii Messenger vyhľadať AXA Slovensko.Klientom AXA je k dispozícii špeciálna sekcia na www.axa.sk , kde nájdu videá a odpovede na otázky týkajúce sa poistenia a dôchodku v súvislosti so situáciou spôsobenou pandémiou koronavírusu.V prípade potreby môžu klienti AXA kontaktovať svojho finančného poradcu emailom alebo telefonicky, respektíve AXA linku na čísle +420 292 292 292 alebo emailom info@axa.sk Informačný servis