Krymský most je nezákonný a musí spadnúť, uviedol ukrajinský predstaviteľ na rozhodcovskom súde v Haagu

Most je nezákonný

Označili ho za zbytočnú stavbu

23.9.2024 (SITA.sk) - Ukrajina v pondelok obvinila Rusko na stálom rozhodcovskom súde v holandskom Haagu z porušovania námorných zákonov a vyhlásila, že Krymský most treba zbúrať. Ako referuje web Kyiv Independent, ukrajinský predstaviteľ na tomto súde Anton Korynevyč povedal, že Rusko si chce privlastniť Azovské more a Kerčský prieliv.„Chce zabrať Azovské more a Kerčský prieliv pre seba. Takže pri ich vchode postavili veľkú bránu, aby zabránili vstupu medzinárodnej lodnej dopravy a zároveň umožnila vstup malým ruským riečnym plavidlám. Most je nezákonný a musí spadnúť,“ povedal Korynevyč.Ukrajina začala súdne konanie v roku 2016, keď Rusko začalo s výstavbou Krymského mosta, ktorý mal spojiť okupovaný polostrov s ruskou pevninou. Kyjev tvrdí, že Rusi postavili most zámerne tak nízko nad hladinou, aby zabránili medzinárodnej lodnej doprave.Most sa stal kritickou zásobovacou trasou pre ruské sily po začatí rozsiahlej invázie Moskvy na Ukrajinu. Most bol ťažko poškodený ukrajinskými údermi v októbri 2022 a júli 2023, čo prinútilo Rusko podniknúť kroky na ďalšiu obranu stavby.Ukrajinská armáda opakovane hovorí, že Krymský most môže byť kedykoľvek legitímnym cieľom útoku. Šéf ukrajinskej rozviedky Kyrylo Budanov na margo toho odkázal ruským okupantom, že „Krymský most je zbytočná stavba“.Vyriešenie medzinárodných arbitrážnych prípadov môže trvať roky a rozsudok v prípade sa tak skoro neočakáva.