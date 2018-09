Kryptomeny od januárového maxima padli už o 80 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 12. septembra (TASR) - Veľký pokles kryptomien v roku 2018 zrejme patrí medzi rekordné pády.Digitálne meny v stredu opäť oslabili. MVIS CryptoCompare Digital Assets 10 Index, ktorý sleduje výkon 10 najväčších a najlikvidnejších digitálnych aktív, od januárového vrcholu stratil 80 %. Tento prepad je už prudší, než 78 % pokles indexu Nasdaq Composite po spľasnutí internetovej bubliny v roku 2000. Investori do kryptomien, ktorí veľa vsadili na údajne revolučnú technológiu, zažili bolestivé stretnutie s realitou podobne, ako ich predchodcovia pred takmer 20 rokmi počas boomu internetových akcií.uviedol hlavný trhový analytik obchodnej platformy Markets.com Neil Wilson.V stredu spomedzi dôležitých kryptomien najviac oslabilo ethereum, teda druhá najväčšia digitálna mena, ktorého kurz klesol o 6 % na 171,15 USD. Tohtomesačný pád etherea sa tak prehĺbil na 40 %. Bitcoin stagnoval a index MVIS CryptoCompare sa znížil o 3,8 %.Hodnota všetkých kryptomien sledovaných portálom CoinMarketCap.com klesla na 10-mesačné minimum 187 miliárd USD (161,42 miliardy eur), čo je o vyše o 640 miliárd USD menej v porovnaní s januárovým vrcholom.Mánia kryptomien z roku 2017 vyvolaná nádejami, že z bitcoinu sa stane "digitálne zlato" a že meny založené na technológii blockchainu zmenia rôzne odvetvia od financií po potraviny, rýchlo ustúpila obavám, že ide len o módnu vlnu, obavám z bezpečnostných chýb, manipulácií s trhom, sprísnenia regulácie a z pomalšieho, než očakávaného, prijatia zo strany Wall Street.Investori, ktorí veria kryptomenám, odmietajú negatívne porovnanie s internetovou bublinou a poukazujú na to, že index Nasdaq Composite sa po 15 rokoch dostal na nové maximá a že internet výrazne zmenil celú spoločnosť. Takisto upozorňujú, že bitcoin sa už viackrát spamätal z minulých prepadov podobného rozsahu.Jedným z pozitív, ktoré ukázal prepad kryptomien je, že jeho dôsledky na globálnu ekonomiku sú minimálne. Takisto prepojenie digitálnych aktív s tradičným finančným systémom je stále slabé, čo je síce sklamaním pre tých, ktorí investovali do kryptomien, ale dobrou správou pre všetkých ostatných.