Kto by nechcel mať za kolegov klaunov

BRATISLAVA 7. augusta (WBN/PR) -Celý proces vyhľadávania a výberu v Amrope riadila, partnerka pre strategické získavanie talentov, ktorá výrazne ovplyvnila aj vlastné zadanie. Najprv totiž bolo v hre „iba“ nájdenie správneho kandidáta na post manažéra/ky pre PR & Fundraising a až počas niekoľkých dlhých diskusií s vedením vyplynula potreba širšieho záberu.A tak sa cieľom poradenského riešenia stalo obsadenie pozície riaditeľa/ky pre strategickú komunikáciu a darcovstvo. Spoločne sa definoval profil požiadaviek a pracovná náplň, k čomu pribudlo aj pomenovanie – nielen pekne a príťažlivo znejúce (slovenčina bola podmienkou), ale predovšetkým vystihujúce podstatu poslania a ukotvenia v rámci občianskeho združenia.Napriek takmer tridsaťročnej skúsenosti v personálnom poradenstve Amrop ku každému zadaniu pristupuje ako k jedinečnému a neopakovateľnému. Ako zdôraznila Ladislava Molnárová, „najdôležitejšie vždy je, aby sme hneď od začiatku presne vedeli, akého človeka hľadáme. Platí to vo všetkých sektoroch a v neziskovom ešte väčšmi. Ani on totiž nestojí výlučne na nadšení – na úspech nestačí mať hoci aj maximálne odhodlanie a chuť pomáhať ľuďom – chudobným, chorým či deťom.“ Hoci tretí sektor je otvoreným priestorom na realizáciu záujmov pre aktívnych ľudí, okrem hodnotovej orientácie a pozitívneho nastavenia je rovnako, ba priam bytostne dôležité nasmerovanie na nastavenie procesov a štruktúry a doručovanie výsledkov. A takýto človek sa v občianskej spoločnosti nenarodí, ani sa ním nestane zo dňa na deň. A Amrop ho mal na trhu práce nájsť.Vzhľadom na predchádzajúce kontakty sa predstavitelia OZ ČERVENÝ NOS Clowndoctors s takouto špecifickou úlohou obrátili na. „Rozhodnutie osloviť a následne spolupracovať s profesionálnou Executive Search spoločnosťou bolo pre mňa kľúčové. Vedela som, že hľadám človeka so skúsenosťami vo veľmi širokej oblasti, takého, na ktorého budem môcť preniesť zodpovednosť za vedenie dôležitého oddelenia. Hľadala som človeka so skúsenosťami z marketingu a komunikácie s médiami, človeka, ktorý dokáže pracovať aj s obmedzeným rozpočtom, no na veľmi kreatívnej téme. Rovnako dôležité boli skúsenosti s fundraisingovými aktivitami a zanietenie pre poslanie,” opisuje zadanie, výkonná riaditeľka OZ ČERVENÝ NOS Clowndoctors a pripomína, že bolo potrebné nájsť človeka, ktorý zapadne do tímu. „Ladislava Molnárová bola pre mňa nielen sprievodcom celým týmto procesom, ale prinášala aj množstvo podnetov a inšpirácií, ktoré mi veľmi pomohli počas náročného výberového procesu i počas vlastného rozhodovania. Dovolím si tvrdiť, že Katarína Turčanová je presne ten človek, ktorého som hľadala. Bez podpory a skúseností Amropu by ten proces bol nepochybne oveľa zložitejší,“ dodáva Zuzana Ambro.Jednoduché to však nebolo, avšak, ako dopĺňazo slovenského Amropu, „kto vie, ten vie“.