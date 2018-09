Kto by sa mohol stať novým šéfom Európskej centrálnej banky

Prezident Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 2. septembra (TASR) - Štrnásť mesiacov pred skončením funkčného obdobia súčasného šéfa Európskej centrálnej banky (ECB) Maria Draghiho sa už v kuloároch vyberá z kandidátov ochotných zasadnúť do kresla, ktoré sa uvoľní, a schopných rozhodovať o európskej menovej a peňažnej politike.Podľa portálu rakúskeho denníka diepresse.at sa už dlho hovorí, že by ho mohol zaujať guvernér nemeckej centrálnej banky, 51-ročný Jens Weidmann. Weidmann, ktorý otvorene vyslovoval nespokojnosť s Draghiho veľmi uvoľnenou peňažnou politikou. V Nemecku sa jeho názory stretávajú s podporou. Znepokojenie však vyvolávali v krajinách eurozóny na juhu Európy.Ako kandidát sa uvádza aj guvernér holandskej centrálnej banky, ekonóm, profesor na Univerzite v Groningene, 51-ročný Klaas Knot.Medzi kandidátmi je aj 59-ročný Francois Villeroy de Galhau. Od novembra 2015 šéfuje Banque de France. V rokoch 2011 až 2015 pôsobil vo francúzskej veľkobanke BNP Paribas. V rokoch 2003 až 2011 už bol vo vedení ECB.Írsko môže vyslať do výberu za šéfa ECB 49-ročného Philipa Lanea. Môže však byť aj kandidátom na funkcia hlavného ekonóma ECB, ktorá bude v nasledujúcom roku znovu voľná.Do úvahy prichádza aj 56-ročný Olli Rehn, guvernér fínskej centrálnej banky.Často spomínaný je 60-ročný guvernér estónskej centrálnej banky Ardo Hansson. Roky pôsobil ako ekonóm Svetovej banky. V jeho prospech vraj hovorí aj to, že krajina ešte nemala nikoho vo vedení ECB.