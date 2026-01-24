Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

24. januára 2026

Kto hovorí o neutralite je hazardér a samovrah, Fico podľa Karasa hazarduje aj so slovenskou štátnosťou


Kto hovorí o neutralite je hazardér a samovrah. Uviedol to podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia Viliam Karas ...



67b064e70ce60692194524 676x488 24.1.2026 (SITA.sk) - Kto hovorí o neutralite je hazardér a samovrah. Uviedol to podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia Viliam Karas v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy.


Reagoval tak na dávnejšie vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) o tom, že by Slovensku svedčala neutralita. Podľa Karasa je však v dnešnej dobe akékoľvek diskusia o neutralite čistým politickým blúznením, a ktokoľvek s tým začína, je podľa neho hazardér a samovrah, či už ide o premiéra alebo o kohokoľvek iného.



Členstvo v EÚ a NATO je existenčné


„Slovenská republika vďačí za svoj vznik medzinárodnému právu a tomu, že máme rešpekt a uznanie od ostatných susedných štátov. My, ako členská krajina a NATO, sme povinní plniť svoje povinnosti,“ povedal Karas a podotkol, že Slovensko ponúka mnohé schopnosti a spôsobilosti, ktoré sú pre tieto spoločenstvá a spoločnú bezpečnosť a obranu prínosom. Podotkol, že rozpad Severoatlantickej aliancie by bol veľkým problémom pre celý svet.



Karas zhodnotil aj aktuálnu situáciu, kedy je oslabené medzinárodné právo, čo by mohlo ohroziť práve malé krajiny, ktorou je aj Slovensko.



Kritika premiéra


„Už dlhodobo apelujem na koaličných, aj opozičných politikov, ktorí sa ešte neprebudili zo sna, že sa treba prebudiť. Dnes sa nehráme piškvorky, nehráme sa o maličké kúsky, ale o zachovanie štátnosti, zachovanie územnej celistvosti a o to, aby sa SR zachovala aj pre naše deti a vnukov. Dnes je taká doba,“ povedal Karas, podľa ktorého so slovenskou štátnosťou hazarduje práve premiér Fico.



„Z môjho pohľadu premiér brutálne hazarduje so slovenskou štátnosťou práve tým, ako robí piruety, akým spôsobom sa tvári ako politický samorast uprostred EÚ a tvári sa, že robí geniálni politiku, neuvedomujúc si veľkosť štátu a zodpovednosť voči obyvateľom a občanom. Politika Roberta Fica riskuje slovenskú štátnosť,“ uzavrel Karas.




Zdroj: SITA.sk - Kto hovorí o neutralite je hazardér a samovrah, Fico podľa Karasa hazarduje aj so slovenskou štátnosťou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Premiér Slovenskej republiky Sobotné dialógy
