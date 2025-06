Kto je Xtravagant? Vydáva letný singel a mení sa na opicu

16.6.2025 (SITA.sk) - V januári tohto roka vydavateľstvopodpísalo vydavateľskú zmluvu s Filipom Krekáčom (30) vystupujúcim pod umeleckým menom(čítaj: extravagant). Talentovaný umelec tak získal príležitosť uzavrieť zmluvu s vydavateľstvom, ktoré v minulosti stálo napríklad za Lucianom Pavarottim či Falcom. Nová spolupráca už prináša prvé ovocie vo forme letného singlu ‘’ s popovým zvukom, ktorý vychádza súčasne s nápaditým videoklipom. Ten je jedným z príkladov, ktorými extravagantný umelec zvykne svojím kreatívnym prístupom k tvorbe znásobiť podstatu svojho pseudonymu.Vo videoklipe aktuálneho letného singlu ‘’ Xtravagant účinkuje ako muž dvoch tvárí, pričom okrem tej vlastnej sa vo videoklipe stáva opicou. "Môže to znieť ako klišé, no keď som bol dieťa, nezapadal som medzi rovesníkov. To vo mne vyvolalo predstavu, že som ako opičiak medzi ľuďmi. A hoci aj hanblivý, často som sa pred mojím okolím predvádzal – ako cirkusová opica. Bol to vlastne jeden z mojich nástrojov na zdanlivo vzájomný pocit súdržnosti v kolektíve. Opica pre mňa symbolizuje aj mnohotvárnosť charakteru, niekedy rozpoltenosť medzi životom, ktorý žijem ako Xtravagant, a životom, ktorý žijem v súkromí," prezrádza Xtravagant, ktorého celoživotný idol bol nie tak dávno vo svojom biografickom filme vyobrazený tiež ako opica. Zdôrazňuje však, že symbolika opice – napriek viacerým filmovým či hudobným dielam s podobnou tematikou – vždy bola i je Xtravagantovou vlastnou, veľmi osobnou predstavou od útleho detstva. Po pozretí spomínaného videoklipu k jeho novému singlu vám asi napadne, o ktorom idole je reč... Presvedčte sa sami!Ide o vôbec prvý Xtravagantov kontakt s medzinárodným vydavateľstvom, ktoré zaujala jeho doterajšia tvorba a prezentácia. Podarilo sa mu to najmä vďaka skladbe ’The Electro Pop Symphony’ s pútavým videoklipom. V súčasnosti má Xtravagant na oficiálnych hudobných platformách vydaných 17 skladieb a na hudobnom YouTube kanáli má osem videoklipov. Všetky texty si píše sám a v prevažnej väčšine je aj autorom hudby a aranžmánov popovej hudobnej produkcie. Už dávnejšie k jeho prejavu pribudol spev v angličtine, pričom jeho umeleckú personu najviac vystihuje moderný elektronický pop. Pokiaľ však môže vyjadriť svoju autenticitu, nebráni sa ani vývoju. V roku 2016, keď ako 21-ročný s hudbou začal, tvoril najskôr v odľahčenom rapovo-hip-hopovom žánri v slovenčine.Informačný servis