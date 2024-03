Kto má najväčšie šance u nevoličov? Pellegriniho chcú podporiť aj Matovičovi voliči

Voliči Matoviča a Kubiša

Voliči Kotlebu a Forróa

Voliči Dubovského a Harabina

25.3.2024 (SITA.sk) - Až 44 percent nevoličov je rozhodnutých, že volebné okrsky nenavštívia ani v druhom kole. Najvyššie šance u nevoličov má občiansky kandidát za prezidenta Ivan Korčok , ktorý by tak mohol získať až 25 percent z nich. Petra Pellegriniho (Hlas-SD) by mohlo voliť 15 percent nevoličov, zatiaľ čo 16 percent je stále nerozhodnutých. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ 24, ktorý bol realizovaný v sobotu 23. marca na vzorke tisíc respondentov.Občiansky kandidát za prezidenta Ivan Korčok nemá medzi svojimi voličmi nerozhodnutých, až 97 percent ho bude voliť aj v druhom kole. Zvyšné tri percentá jeho voličov sú však rozhodnutí voliť Pellegriniho. Až 93 percent Pellegriniho voličov sú rozhodnutí svojho kandidáta podporiť aj v druhom kole, ďalších sedem percent však nie je rozhodnutých, komu svoj hlas dajú.Až 56 percent voličov kandidáta a predsedu hnutia Slovensko Igora Matoviča je rozhodnutých podporiť v druhom kole Ivana Korčoka. Kandidáta Pellegriniho je však v druhom kole pripravených voliť 21 percent Matovičových voličov. Zvyšných desať percent voliť vôbec nepôjde a 13 percent sa doposiaľ nerozhodlo.Voliči Jána Kubiša sú naklonení viac k Pellegrinimu, až 51 percent je rozhodnutých voliť ho. Korčoka by volilo 30 percent Kubišových voličov. Tri percentá sa rozhodli nevoliť a 16 percent je stále nerozhodnutých.Takmer polovica voličov Mariana Kotlebu bude v druhom kole voliť Pellegriniho, 12 percent Korčoka, 20 percent sa volieb neplánuje zúčastniť a taktiež 20 percent ešte nie je rozhodnutých.V prezidentskom paláci by 31 percent voličov Krisztiána Forróa radi videli Korčoka, taký istý počet voličov však zatiaľ nie je rozhodnutých, koho budú v druhom kole voliť. Pellegriniho by podporilo 28 percent Forróových voličov a 11 percent sa vyjadrilo, že voliť ísť nechcú.Na Korčokovu stranu sa priklonili aj voliči kandidáta a historika Patrika Dubovského , podporilo by ho až 63 percent z nich. Pellegrinimu by svoj hlas dalo 16 percent a rovnako 16 percent je zatiaľ nerozhodných. Päť percent Dubovského voličov sa druhého kola neplánujú zúčastniť. Štefan Harabin sa rozhodol neodporučiť svojim voličom pre druhé kolo žiadneho kandidáta. Pellegriniho by však išlo voliť 68 percent z nich. Podporu u nich nájde aj Korčok, ktorého by volilo šesť percent Harabinových priaznivcov. Desať percent podporovateľov sa rozhodlo počas druhého kola ostať doma a 16 percent ešte nie je rozhodnutých.