Kto nahradí odchádzajúcich ministrov za SaS? Naď sľubuje odborníkov a vyjadril sa aj k odkazu Sulíka

7.9.2022 (Webnoviny.sk) - Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) po rokovaní vlády potvrdil, že oslovili odborníkov, ktorí majú nahradiť odchádzajúcich ministrov za stranu Sloboda a Solidarita „Boli oslovení konkrétni špičkoví odborníci a je od nich naozaj prejavom veľkej zodpovednosti voči tejto krajine, že sú ochotní prísť pomôcť menšinovej vláde vo veľmi ťažkej situácii. Ľudia, ktorých sme oslovili, to akceptovali a teraz prebiehajú diskusie. Diskusia je na politickej úrovni s menami, ktoré predbežne dali súhlas. Igor Matovič asi nie je taký veľký problém, keď mnoho rešpektovaných odborníkov nemá problém s tým, že Igor je vo vláde," povedal Naď.Podľa Naďa určite pôjde o odborníkov a zrejme aj o nestraníkov. „Zhodli sme sa všetky tri koaličné strany, že nám ide o to, aby to boli dobrí kandidáti a nezáleží, ktorá strana bude zodpovedná za ten rezort. Je zodpovedné tam mať človeka, ktorí sa rozumie danej problematike," povedal Naď.Minister sa venoval aj otázke predsedov výborov, ako aj podpredsedu parlamentu. "Richard Sulík nám odkázal, že zabudnite na pomoc ľuďom, pokiaľ si naši nominanti nenechajú posty predsedov výborov. To je absurdné. Bola nejaká koaličná dohoda, komu pripadajú aké počty a ja si myslím, že je legitímna diskusia, koľko predsedov výborov im ostane a aké. A legitímna diskusia je aj o tom, či im ostane podpredseda parlamentu," uviedol Naď.Podľa ministra by sa to malo rozdeliť podľa toho, kto je v opozícií alebo koalícií a zároveň dodal, že Martin Klus nebol zlý kandidát na podpredsedu parlamentu.