Kto nahradí prezidenta Miloša Zemana? V Česku pokračujú voľby novej hlavy štátu

aktualizované 14. januára 2022, 09:02



Osem kandidátov

Päťročné funkčné obdobie

14.1.2023 (Webnoviny.sk) -Obyvatelia Českej republiky v sobotu už druhý deň rozhodujú o novom prezidentovi. O kreslo na Pražskom hrade sa uchádza osem kandidátov. Všetci kandidáti odvolili už v piatok.Hlas odovzdal aj Miloš Zeman , ktorý je dosluhujúcou hlavou štátu. V piatok odvolil aj český premiér Petr Fiala . Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.Volebné miestnosti v sobotu otvorili o 8:00 a hlasovať je možné do 14:00. Potom sa začne sčítavanie hlasov. Odhady výsledkov by mohli byť známe už večer.V tretej priamej voľbe prezidenta Česi rozhodnú o tom, kto nahradí v čele štátu Miloša Zemana . Po odstúpení odborárskeho predáka Josefa Středulu im zostalo na výber osem kandidátov, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami o jedného menej.Za favoritov sú považovaní predseda hnutia ANO a bývalý premiér Andrej Babiš , bývalý predstaviteľ českej armády a NATO Petr Pavel a niekdajšia rektorka Mendelovej univerzity Danuše Nerudová. Ďalšími kandidátmi sú senátor Pavel Fischer , poslanec SPD Jaroslav Bašta, senátor Marek Hilšer , podnikateľ Karel Diviš a bývalý rektor Karlovej univerzity Tomáš Zima. Prieskumy však naznačovali, že ani jeden z nich nemá šancu dostať sa do druhého kola.Českého prezidenta volia občania priamo na päťročné funkčné obdobie. Prvým priamo zvoleným prezidentom Českej republiky je pritom Miloš Zeman, ktorý vyhral prezidentské voľby v roku 2013 a opätovne v roku 2018. Jeho mandát vyprší 8. marca.Pokiaľ nikto z kandidátov nezíska v prvom kole viac ako polovicu hlasov, uskutoční sa o dva týždne, teda v piatok 27. a v sobotu 28. januára druhé kolo.