Kto nahradí Trussovú na poste britskej premiérky? Medzi favoritov patrí aj Johnson

Johnson ako favorit

Pozoruhodné vzkriesenie

21.10.2022 (Webnoviny.sk) - Po štvrtkovej rezignácii premiérky Spojeného kráľovstva Liz Trussovej má záujem stať sa jej nástupcom niekoľko britských zákonodarcov vrátane bývalého predsedu vlády Borisa Johnsona. Trussová oznámila koniec po šiestich búrlivých týždňoch vo funkcii. Počas tohto obdobia ňou ohlásené opatrenia spôsobili problémy na finančných trhoch a rebélia v strane viedla k tomu, že stratila autoritu. Argumentovala tým, že nedokáže naplniť mandát, pre ktorý ju zvolili členovia Konzervatívnej strany.Medzi favoritov stávkových kancelárií na uvoľnenú premiérsku stoličku patria niekdajší minister financií Rishi Sunak , šéfka Dolnej snemovne britského parlamentu Penny Mordauntová i spomenutý Johnson, ktorého strana donútila odstúpiť pred viac ako tromi mesiacmi po tom, čo sa „utopil“ v niekoľkých škandáloch.Johnsonov návrat by bol pre politika, ktorý je v rovnakej miere populárny a polarizujúci, pozoruhodným vzkriesením, uvádza agentúra AP. Johnson, ktorý zostal poslancom aj po odstúpení z funkcie premiéra, nepovedal, či bude kandidovať, ale jeho spojenci v parlamente údajne pracujú na získaní podpory.Nominácie na nového lídra sa uzavrú v pondelok popoludní, pričom jednotliví kandidáti potrebujú podpisy aspoň 100 z 357 konzervatívnych zákonodarcov, čo predstavuje pole maximálne pre troch. Zákonodarcovia budú následne v prípade potreby hlasovať za vyradenie jedného z nich, aby vzišla „finálová dvojica“. O nej už v internetovom hlasovaní rozhodne 172-tisíc členov Konzervatívnej strany. Nového lídra Spojeného kráľovstva by mali vybrať do 28. októbra.