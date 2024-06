Kto skutočne bojuje za mier a kto len hlása prázdne heslá? Pýta sa europoslanec Štefanec

Podobný falošný diskurz je aj na Slovensku

EÚ je najlepší mierový projekt

4.6.2024 (SITA.sk) -Čína sa rozhodla bojkotovať mierovú konferenciu naplánovanú na 15.-16. júna vo švajčiarskom Bürgenstocku. Je to dôležitý miľník, pretože je to práve Čína, ktorá svojimi dodávkami kritických surovín drží ruskú agresiu pri živote. Europoslanec dodáva, že aželektronických komponentov amechanického príslušenstva poskytuje ruskej vojnovej ekonomike práve Čína."Je teda jasné, kto chce naozaj mier a kto sa za tento pekný marketingový slogan len skrýva. Čína pritom predstavuje kritického partnera v mierovom procese pre svoje silné ekonomické prepojenie na Rusko."Podobnú situáciu zaznamenávame aj u nás doma, kde vládna koalícia síce tvrdí, že podporuje mier, no v skutočnosti jej ide o to, aby sa obeť prestala brániť a aby si útočník mohol ponechať to, čo zabral. Toto k mieru určite nepovedie a takýto postoj navyše podkopáva nielen záujmy Slovenska, ale aj celej Európy," hovorí vedúci frakcie kresťanských demokratov v Európskom parlamente.Podľa neho táto vláda nepodnikla dostatočné kroky na obranu našej krajiny pred hroziacim vonkajším nebezpečenstvom. "Vláda sa na ministerstve obrany a vnútra príliš rýchlo zbavila ľudí, ktorí poctivo bojovali proti dezinformáciam, čím oslabila našu schopnosť brániť sa voči hybridným hrozbám" kritizuje Ivan Štefanec.Cesta k mieru vedie cez európsku spoluprácu. Európska únia je najväčším a najúspešnejším mierovým projektom na svete a bola to práve európska integrácia, ktorá z európskeho priestoru vymazala vojny. Silné Slovensko v bezpečnej Európe dosiahneme tak, že hranicu EÚ posunieme viac na východ, nie naopak.V tejto súvislosti bude pre naše východné oblasti ako Michalovce a Trebišov kriticky dôležité mať za hranicami stabilného a spoľahlivého partnera. "Naša účasť na obnove a rozvoji Ukrajiny môže mať rovnako pozitívny vplyv pre naše pohraničné regióny, ako mal vstup Slovenska do Európskej únie pre rozvoj Burgenlandu v susednom Rakúsku," dodáva Štefanec.