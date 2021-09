Kto sledoval Lipšica? Aláč je rád, že to nebolo auto SIS

Monitorujú hrozby pre záujmy SR

SIS sa vie len ťažko brániť

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.9.2021 (Webnoviny.sk) - Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Michal Aláč je rád, že vozidlo SIS nešlo za špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom . Riaditeľ SIS to povedal po rokovaní parlamentného výboru na kontrolu SIS. „Som rád, že to nebolo vozidlo SIS,“ poznamenal. Aké vozidlo to však bolo, šéf tajnej služby nepovedal.Lipšic v piatok 17. septembra uviedol, že keď išiel na rokovanie parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť, sledovalo ho auto s neregistrovanými značkami. Na otázku, aké vozidlo teda išlo za Lipšicom, Aláč odpovedal, že „radšej sa nebudem vyjadrovať, aké vozidlo to bolo, ale bolo preukázané, že to nebolo vozidlo SIS“.Špeciálny prokurátor Lipšic tento týždeň v pondelok Denníku N povedal, že išlo o individuálne zlyhanie vodiča jednej z bezpečnostných zložiek a považuje to za vyriešené.Koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) v tlačovej správe v pondelok 20. septembra uviedla, že ju vyrušujú množiace sa informácie o možnom sledovaní a odpočúvaní viacerých funkcionárov či novinárov. Riaditeľ SIS vyhlásil, že nevie, na základe akých poznatkov sa k tomu dospelo.„SIS monitoruje hrozby pre záujmy SR. Myslím si, že SR je právny a demokratický štát a novinárska obec nepredstavuje hrozbu. Neviem, prečo by niečo také mala SIS robiť,“ povedal Aláč.Na rokovaní výboru na kontrolu činnosti SIS sa hovorilo aj o tom, či za napätím v bezpečnostných zložkách nie je SIS. Špeciálny prokurátor Lipšic v poslednej relácii Na telo v televízii Markíza vyslovil obavu, že SIS začala spochybňovať integritu trestných konaní v okamihu, keď bolo zrejmé, že podozrenia smerujú k ich predstaviteľom.Aláč v stredu podotkol, že sa mu len ťažko bráni. SIS je podľa neho jednoduchý subjekt na mediálne útoky, pretože na obranu nemôže použiť informácie, ktoré má. Tie sú podľa Aláča štandardne v utajovanom režime a iba na základe takých informácií by sa vedela SIS vyjadriť, že tieto podozrenia „sa nezakladajú na pravde“.Dodal, že SIS odstúpila zákonným príjemcom informácie a tí následne v rámci svojej právomoci podnikali jednotlivé kroky. „Horšia situácia by bola, keby SIS informácie získala a neodstúpila ich zákonným príjemcom,“ poznamenal šéf SIS.Za nešťastné Aláč označil vyjadrenia politikov, že SIS mala ovplyvňovať trestné stíhania. „Sú to ich subjektívne názory. Mám podklady o tom, že to tak nebolo. SIS si zákonným spôsobom plní svoje úlohy. Predpokladám, že orgány činné v trestnom konaní si budú robiť svoju robotu a na konci celého toho konania sa aj verejnosť dozvie, že SIS v tomto neparticipovala,“ priblížil šéf tajnej služby.