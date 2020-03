Kto údajne obsadí vládne posty? Na miesto šéfky diplomacie vraj spomínajú aj Remišovú

Otázniky visia nad postom ministra financií

Remišová ako možná ministerka zahraničia

Kollár chce ministerstvo dopravy

10.3.2020 - Z celej budúcej vládnej zostavy by malo byť podľa informácií agentúry SITA takmer isté meno novej ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej zo strany Za ľudí. V minulom volebnom období bola štátnou tajomníčkou tohto rezortu, keď ho viedla Lucia Žitňanská z Mostu-Híd.Post ministra vnútra by mal patriť OĽaNO. Dva zdroje agentúre SITA povedali, že šéfom tohto rezortu by mal byť poslanec Gábor Grendel. Pri nominantovi na post ministra obrany sa podľa informácií agentúry SITA najčastejšie spomína bezpečnostný analytik Jaroslav Naď z Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO), prípadne Milan Krajniak zo Sme rodina.Podľa zdroja blízkeho OĽaNO by na post šéfa jednej zo spravodajských služieb SIS alebo Vojenského spravodajstva malo nominovať svojho kandidáta Matovičovo hnutie. Otázniky sú nad postom ministra financií. Nie je zrejmé, či bude ministrom predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík alebo bude ministrom nominant OĽaNO Eduard Heger.Obsadenie ďalších vládnych postov sa môže posúvať podľa vývoja koaličných rozhovorov. Igor Matovič ešte v pondelok v súvislosti s podobou vlády tvrdil, že je dohodnuté „veľmi veľa“. Strany budúcej koalície aj v utorok rokujú o kandidátoch na členov vlády, ktorú povedie líder OĽaNO Igor Matovič. Mená členov vlády by mali oznámiť pravdepodobne v stredu alebo vo štvrtok.Rezort zdravotníctva asi zostane OĽaNO. Na jeho čelo sa pravdepodobne postaví poslanec a lekár Marek Krajčí. Igor Matovič sa cez víkend vyjadril, že ho mrzí, že o tento rezort nemá nikto záujem. Za ministra školstva podľa zdroja blízkeho SaS majú liberáli navrhnúť Branislava Gröhlinga.Ešte v priebehu dopoludnia nebolo zrejmé, kto bude ministrom zahraničných vecí. Niekoľko volebných období bolo zvykom, že na čele rezortu stáli kariérni diplomati. Výnimkou bolo krátke obdobie vlády Ivety Radičovej, kedy diplomacii šéfoval politik, a to predseda Slovenskej demokratickej a kresťanskej únie (SDKÚ) Mikuláš Dzurinda.Podľa informácií SITA by mohla tento post obsadiť strana Za ľudí, a to bývalým slovenským veľvyslancom pri NATO Tomášom Valáškom. Druhou alternatívou údajne mala byť podpredsedníčka Za ľudí Veronika Remišová. Treťou možnosťou je, že ministrom zahraničia sa predsa len stane kariérny diplomat, ktorého nominuje OĽaNO.O ministerstvo dopravy má naďalej záujem strana Sme rodina. Jej kandidátom na ministra je zatiaľ Štefan Holý. Časti koalície však prekážajú medializované informácie, že má blízko k podnikateľovi Vladimírovi Poórovi, ktorý sa v minulosti politicky angažoval v HZDS.Predseda Sme rodina Boris Kollár avizoval, že jeho strana má záujem aj o post ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. Meno kandidáta však nepovedal. Alternatívne sa v súvislosti s postom ministra práce podľa zdrojov SITA z prostredia budúcej koalície zvažuje aj Vladimír Ledecký zo strany Za ľudí.Ako druhý post pre Ledeckého zdroje SITA uviedli tiež rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Ledecký bol dlhé roky starostom Spišského Hrhova. Ministerkou kultúry by podľa informácii blízkych koalícii mala byť poslankyňa za OĽaNO Natália Milanová. V minulom volebnom období bola členkou výboru pre kultúru a médiá.