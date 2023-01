Kto v Čechách nahradí prezidenta Zemana? Po odstúpení odborárskeho predáka zostalo osem kandidátov

Odstúpenie odborárskeho predáka

13.1.2023 (Webnoviny.sk) - V Českej republike sa v piatok a v sobotu uskutočnia prezidentské voľby. Pokiaľ nikto z kandidátov nezíska v prvom kole viac ako polovicu hlasov, uskutoční sa o dva týždne druhé kolo. V piatok budú volebné miestnosti otvorené od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00. Prípadné druhé kolo bude nasledovať o dva týždne, čiže v piatok 27. a v sobotu 28. januára.V tretej priamej voľbe prezidenta Česi rozhodnú o tom, kto nahradí v čele štátu Miloša Zemana . Po odstúpení odborárskeho predáka Josefa Středulu im zostalo na výber osem kandidátov, čo je v porovnaní s predchádzajúcimi voľbami o jedného menej.Za favoritov sú považovaní predseda hnutia ANO a bývalý premiér Andrej Babiš , bývalý predstaviteľ českej armády a NATO Petr Pavel a niekdajšia rektorka Mendelovej univerzity Danuše Nerudová. Ďalšími kandidátmi sú senátor Pavel Fischer , poslanec SPD Jaroslav Bašta, senátor Marek Hilšer , podnikateľ Karel Diviš a bývalý rektor Karlovej univerzity Tomáš Zima. Prieskumy však naznačujú, že ani jeden z nich nemá šancu dostať sa do druhého kola.Českého prezidenta volia občania priamo na päťročné funkčné obdobie. Prvým priamo zvoleným prezidentom Českej republiky je pritom Miloš Zeman, ktorý vyhral prezidentské voľby v roku 2013 a opätovne v roku 2018.Jeho mandát vyprší 8. marca. Počas prvého kola prezidentských volieb sa uskutoční aj viacero miestnych referend, pričom podľa Českej televízie ich ministerstvo vnútra eviduje osem.V Karlových Varoch budú obyvatelia opäť rozhodovať o tom, či sú za nahradenie súčasnej Vřídelní kolonády z roku 1975 replikou skoršej kolonády. O rovnakom probléme sa v meste hlasovalo aj pred piatimi rokmi, no referendum vtedy nebolo platné, pretože sa na ňom zúčastnilo len 33,6 percenta voličov miesto potrebných 35 percent. Väčšina z nich sa však vyslovila pre návrat kolonády z roku 1879.Obyvatelia Kladna zas budú rozhodovať o zákaze hazardných hier, v Hornej Řasnici na Liberecku sa majú vyjadriť k výstavbe veterných elektrární a v ďalších obciach sa budú hlasovania týkať predovšetkým výstavby na ich území.