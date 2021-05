Ktoré letné festivaly otvoria tento rok svoje brány? Veľký prehľad hudobných podujatí

Nikto nevedel, ako bude situácia vyzerať o rok. Samozrejme, ľudia verili, že bude lepšia a život sa vráti do normálu, aký poznáme z obdobia pred pandémie.

Zimné obdobie však prinieslo na Slovensku výrazné zhoršenie situácie, po ktorom nasledovalo spustenie očkovania a napokon dnes môžeme v priamom prenose pozorovať zlepšovanie situácie.

Festivaly, aspoň tie väčšie, však nefungujú na princípe rozhodovania sa z hodiny na hodinu. Organizátori ich pripravujú aj rok vopred.



Pohoda

Rovnako je na tom aj najväčší slovenský festival Pohoda, ktorý má vybudované svoje meno aj v zahraničí a privítal už množstvo zahraničných hviezd z rôznych žánrov.

Obmedzenia vlani znemožnili Pohode otvoriť svoje brány. Kreatívny tím na čele s Michalom Kaščákom však priniesol nový formát – Pohoda in the Air, teda online festival.

Len nedávno museli oznámiť, že ani tento rok nebude Pohoda taká, na akú sme zvyknutí. Bude však oveľa živšia ako vlani a zo vzduchu sa vracia na zem.

Pohoda on the Ground sa bude konať od 7. do 11. júla na letisku v Trenčíne a ponúkne sériu jednodňových koncertov. Každý má povolenú kapacitu 1 000 návštevníkov.

O väčšinu programu jednotlivých dní sa postaralo desať slovenských klubov. Hlavný stage sa zameria na zahraničné kapely a na rozdiel od klubového programu sa v jednotlivé dni nebude meniť. Zo zahraničia prisľúbili účasť napríklad Black Midi, Black Country, New Road, Dry Cleaning, Pengshui, Murman Tsuladze a Fulu Miziki.

Bohatý bude aj nehudobný program, novinky sa budú týkať aj možnosti využitia areálu návštevníkmi v podobe stanovania, autokempingu či pohybu na kolieskových korčuliach i kolobežke.

Všetky doteraz dostupné vstupenky sa už vypredali. Zhruba o dva týždne však organizátori zrejme uvoľnia ďalšie lístky.

Zaočkovaní ľudia sa nebudú musieť pri vstupe testovať na koronavírus. Viac detailov o Pohoda on the Ground je dostupných tu.

Topfest

K ďalším obľúbeným festivalom patrí aj Topfest, ktorý sa bude konať 2. a 3. júla na Zelenej vode pri Novom Meste nad Váhom.

Na podujatie sa opäť vráti česká kapela Kabát, okrem ktorej sa predstavia napríklad aj Hex, Iné Kafe, Horkýže Slíže, Quennie, Heľenine oči, Bijouterrier, Smola a Hrušky, Konflikt, Billy Barman alebo Zóna A.

Open Jazz Fest

V rovnakom areáli sa 23. a 24. júla uskutoční Open Jazz Fest. Už z názvu je zjavné, že sa zameriava na džezovú tvorbu, ktorú prídu tento rok predstaviť Miloš Biháry s oceňovaným Jazz Funk Brothers Orchestra a hostkou Vanessou Šarközi.

Krst zažije projekt Majster a Margaréta, ktorý skomponovala Sisa Michalidesová.

Zahraničným hosťom bude maďarský gitarista Csaba Tóth Bagi, ktorý predstaví svoj projekt Balkan Union. V ňom mixujú rôzne žánre od džezu, funky až po bebop.

V sobotu sa predstaví kapela Áron Hodek & jazz friends, ktorú vedie len desaťročný slovenský basgitarista Áron Hodek. Talentovaného hráča bude okrem iných na pódiu sprevádzať jeho brat David Hodek (bicie).

Vrbovské mini Vetry

Po minuloročnom úspechu sa rozhodli zopakovať menšiu verziu festivalu aj Vrbovské Vetry. Jednodňové podujatie sa uskutoční 3. júla na futbalovom štadióne vo Vrbovom.

Na pódiu sa vystriedajú interpreti ako Polemic, Chiki liki tu-a, Sto múch, Katarína Máliková, Vrbovskí Víťazi + Komorný Orchester Mesta Trenčín a ďalší.

Aj tento festival sa už podarilo vypredať.

Grape

So smutnou správou prišli organizátori festivalu Grape, ktorý sa konáva v Piešťanoch. Ročník, ktorý sa mal uskutočniť vlani, presunuli na leto 2022.

Vstupenky je možné vrátiť, no fanúšikovia si ich ponechaním podporia festival. Ten pracuje na prehodení potvrdených interpretov na budúci rok.

Dobrou správou je, že tento rok nenechajú hudobných nadšencov bez hudby a pripravili si pre nich „plán B“. O čo konkrétne však pôjde, zatiaľ neprezradili.

Dobrý festival

Neľahká situácia prinútila zrušiť tento ročník aj organizátorov Dobrého festivalu v Prešove.

„Toto rozhodnutie sa nerodilo cez noc, nesie so sebou negatívne finančné aj psychické dopady na celý náš tím, desiatky freelancerov, dodávateľov, či stovky dobrovoľníkov,“ uviedol tím na oficiálnej webstránke.

Ako náhradu za festival však prinesú 4. septembra do prešovského Amfiteátra Mini Dobrý festival. Na ňom sa predvedú IMT Smile, Heľenine oči, Chiki liki tu-a a ElevenHill.

Lodenica

Jedným z mála festivalov, ktoré sa vlani uskutočnili, bola Lodenica v Piešťanoch. Jej organizátori v máji prezradili, že festival sa bude konať aj tento rok.

Rozlúčka s letom sa uskutoční 27. a 28. augusta. Kto sa na festivale predstaví, však zatiaľ neprezradili.

Cibula fest

Svoje brány otvorí aj Cibula fest, ktorý sa bude konať 16. a 17. júla pri letisku Holíč. Organizátori potvrdili, že zakúpené vstupenky z minulého roka sa budú dať využiť na jeden deň na Cibula Fest LIMIT 2021.

Kto nevyužije túto možnosť, vstupenku si môže ponechať na rok 2022, kedy za normálnej situácie bude platiť na všetky dni festivalu. Fanúšikovia môžu ako tretiu možnosť požiadať o refundáciu lístka do konca júna 2021.

Rock pod Kameňom

Bohužiaľ, tento rok sa neuskutoční ani vyhľadávaný rockový festival Rock pod Kameňom, ktorý sa konáva v Snine.

Pre Webnoviny.sk to potvrdil za organizačný tím Pavol Dráb. „Na základe ešte prebiehajúcich obmedzení sa nám neoplatí festival pripravovať. Takto by fanúšikovia prišli o pravého ducha festivalu a boli by ochudobnení o zahraničné mená,“ vysvetlil.

Uprising

V hlavnom meste sa bude 27. a 28. augusta konať festival Uprising. Na Zlaté piesky by mali koncom leta zavítať mená ako Dub FX, Koffee, Max Romeo, Xana Romeo, Roni Size, Dynamite MC, DJ Vadim, Hempress Sativa, Jman, Hang Massive, Marina P či Lasai.

Punkáči deťom

Aj organizátori festivalu Punkáči deťom sa rozhodli tento rok usporiadať festival. Pripravili si aj prekvapenie a tým je jeden deň naviac. Takzvaný warm-up sa bude konať v stredu 25. augusta. Podujatie potrvá až do 28. augusta.

Ako pre Webnoviny.sk prezradil za organizátorov Andrej Siget, zo zahraničných mien vystúpia Moscow Death Brigade, Los Fastidios a Risk It!.

„Pri niektorých zahraničných kapelách sa nedokážu realizovať ich vystúpenia z logistických dôvodov, keďže letecké spojenia sú obmedzené nebude možné kapely, ktoré majú členov z viacerých krajín, realizovať. Zahraničné kapely sme preto až na pár výnimiek presunuli na rok rok 2022,“ povedal Siget.

Zvyšok programu doplnia umelci z radov slovenských a českých interpretov ako Slobodná Európa, Vypsaná Fixa, Hoten Toten, Karpina, Smola a hrušky, Chiki liki tu-a, Plexis, Totálni nasazení, Staré pušky, E!E, The Fialky a mnohí ďalší.

Festival Skaly

Na konci letných prázdnin sa uskutoční v Rajeckých Tepliciach Festival Skaly. Bude sa konať od 27. do 29. augusta.

Návštevníci a návštevníčky sa môžu tešiť na interpretov ako Heľenine oči, Para, Billy Barman, Gleb, B – Complex, Ultrazvuk, Hudba z Marsu, Tusté Baletky, Dora, Peter Juhás a ďalších.

Žákovic Open

Ďalší festival s dlhoročnou tradíciou a dobrým menom, ktorý vlani otvoril svoje brány, bol Žákovic Open. V Trenčianskych Bohuslaviciach sa na prelome júla a augusta konal Malý Žákovic.

Fanúšikovia tohto festivalu, ktorý sa preslávil svojou rodinnou atmosférou, sú zatiaľ v napätí, či sa bude konať aj tento rok

Podľa príspevku, ktorý len pred pár dňami zverejnili na sociálnej sieti, je však možné usúdiť, že sa tak stane aj tento rok. V rámčeku s otázkou „Dáme si festival“ sa totiž v pravom dolnom rohu objavil text „Malý Žákovic 2021“.

Podujatie je však známe aj tým, že interpretov neprezrádza postupne, ale naraz, a to nie s veľkým časovým odstupom pred začiatkom festivalu. Ten sa koná väčšinou na konci júla.





© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.