Ktoré mestá sú najlepšie vo verejnom obstarávaní? Odborníci a Zastavme korupciu urobili analýzu

Prešov využíva moderné postupy

Nižšia miera elektronizácie v porovnaní s Českom

12.11.2020 - Najlepším verejným obstarávateľom spomedzi veľkých miest je Prešov a spomedzi malých miest Bardejov. Vyplýva to z analýzy, ktorú v spolupráci s českými odborníkmi v polovici volebného obdobia primátorov a starostov urobila Nadácia Zastavme korupciu.V rebríčku Zindex z vyšších územných celkov najlepšie uspeli Žilinský samosprávny kraj spolu s Banskobystrickým samosprávnym krajom. V tlačovej správe o tom informovala Lucia Pazičová z Nadácie Zastavme korupciu.Z malých miest uspel najlepšie Bardejov, ktorý rutinne súťaží zákazky od tisíc eur často elektronickou formou. Aj v prípade, že nakupoval napríklad reflexné vesty za niekoľko sto eur či stavebný dozor, vyžiadal si vždy aspoň tri ponuky na porovnanie. Takto mohol cez prieskum trhu zistiť najlepšiu cenu za objednanú službu či tovar. Z veľkých miest najviac súťaží mesto Prešov, ktoré nevyužíva výnimky ani priame zadania a často k zmluvám neuzatvára dodatky, ktoré by navyšovali ceny.Jiří Skuhrovec z EconLabu v tejto súvislosti skonštatoval, že Prešov využíva moderné postupy, ktoré smerujú k vyššej hodnote za peniaze. Vyzdvihol najmä súťaže o návrh pri prírodnom kúpalisku Delňa a Záhrade umenia na Kmeťovom stromoradí. „Fakt, že mesto zverí výber projektov do rúk komisie externých architektov, svedčí o nezaujatosti a snahe dostať kvalitný výsledok a nie ten najlacnejší,” dodal Skuhrovec.Spomedzi samospráv sa o prvé miesto delia Žilina a Banská Bystrica. Z analýzy vyplýva, že Banskobystrický samosprávny kraj vo veľkej miere využíva cenové aukcie, rozhoduje rýchlo a nemení podmienky súťaže. „Žilinský kraj sa vyšvihol najmä kvôli veľkým súťažiam na dodávku energií. Hoci mal niekoľko prieskumov zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ten nekonštatoval žiadne porušenie zákona,“ uvádza sa v tlačovej správe.Čo sa týka porovnania s Českou republikou, Slovensko je lepšie v uverejňovaní a súťažení menších nákupov. Zjavný je aj dôslednejší dohľad ÚVO, ktorý zadávateľov kontroluje častejšie, než jeho český ekvivalent. „Naopak, na Slovensku vidíme nižšiu mieru elektronizácie – napríklad slabšie využívanie dynamických nákupných systémov pre efektívnejšie nákupy,“ dodal Skuhrovec.Nadácia v spolupráci s výskumníkmi z českého think-tanku EconLab hodnotila 17-tisíc nákupov v hodnote spolu za 1,1 miliardy eur. Posudzovali najmä, či samosprávy o zákazky súťažia, či tendre nerušia, ako často sa opakujú rovnaké firmy a či pri verejnom obstarávaní neporušujú zákon. Hodnotenie Zindex vychádza z dát o reálnom zadávaní, vyhodnocuje efektivitu či rizika úradov. Jeho cieľom je motivovať verejné inštitúcie, aby o obstarávaní nerozmýšľali ako o úkonoch, kde sa musia držať minimálnych zákonných požiadaviek. Hodnotenie samospráv cez rebríček Zindex sa na Slovensku uskutočnilo po prvýkrát a je dostupné na www.zindex.sk.