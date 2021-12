Ktoré recepty sú na Slovensku najobľúbenejšie?

Fazuľová a šošovicová polievka sú TOP, medzi lídrami tiež cícerová polievka

Segedínsky guláš neprekvapil. Ale ryžový nákyp?

Medzi víťaznými dezertami sú jablkový koláč, lievance aj cheesecake

21.12.2021 (Webnoviny.sk) -Stránka www.kuchynalidla.sk je mimoriadne obľúbeným zdrojom inšpirácií pre fajnšmekrov milujúcich tradičnú slovenskú kuchyňu, ale aj pre tých, ktorí radi experimentujú a do jedálnička zavádzajú nové druhy surovín a tým aj pokrmov. Na základe analýzy návštevnosti tejto stránky je však možné povedať, že Slováci nedajú ešte stále dopustiť na overenú klasiku a vyhľadávajú recepty, ktoré sú s nami už od nepamäti. Ktoré to sú? Dozviete sa v článku.V kategórii polievok ľudia najčastejšie vyhľadávali najmä rokmi overenú klasiku. Na najvyšších priečkach sú fazuľová polievka od Martina Pyca Rauscha a jej strukovinová sestra šošovicová polievka od Marcela Ihnačáka. Hneď za nimi však je, stále viac obľúbená, tekvicová krémová Hokkaido polievka , ktorú konzumujeme najmä na začiatku jesene, ktorá je sezónou tekvíc. Medzi TOP recepty sa dostali aj ďalšie tradičné polievky, ktoré na rozdiel od tekvicovej polievky väčšina z nás pripravuje a konzumuje počas celého roka. Výživná pravá paradajková polievka či hustá, zdravá cesnačka s bagetkou opečenou na olivovom oleji sa pravidelne objavujú na prestretých stoloch väčšiny slovenských domácností bez ohľadu na to, či je vonku mínus 15 stupňov alebo či sú lúky posiate kvetmi.Pre niekoho môže byť veľkým prekvapením, že na webe kuchynalidla.sk patria medzi lídrov v obľúbenosti aj podstatne menej tradičné polievky. Veď posúďte sami. Tipovali by ste, že veľmi často hľadáme napríklad cícerovú polievku či boršč – polievku z červenej repy pochádzajúcu od našich východných susedov? Päťhviezdičkové hodnotenie receptu na jeho prípravu od návštevníkov webu však hovorí jasnou rečou. Až takým prekvapením to asi nie je.Medzi hlavnými jedlami sa v pomyselnom rebríčku podľa vyhľadávania a zobrazovania receptov na kuchynalidla.sk nachádzajú na najvyšších priečkach, podobne ako tomu bolo pri polievkach, aj viaceré prekvapenia. To, že najčastejšie vyhľadávame naše národné jedlo – bryndzové halušky či tradičný segedínsky guláš , neprekvapí asi nikoho. Majú v slovenskej kuchyni svoje stabilné miesto a s veľkou pravdepodobnosťou sa na tom nezmení nič ani v nasledovných rokoch. Aj keď je možné, že nejakých nových variácií sa dočkať môžu. Napríklad už aj teraz je bravčové mäso v segedíne nahrádzané mäsom kuracím či hovädzím. Vedeli ste však, že existuje aj vegetariánsky segedínsky guláš, v ktorom mäso nahrádza tofu.Vo veľkom vyhľadávame tiež recepty na prípravu bravčovej panenky. Na kuchynalidla.sk boduje najmä bravčová panenka pečená v lístkovom ceste. Z talianskej kuchyne sme prebrali rizoto. To je obľúbené pre jednoduchosť prípravy a tiež pre množstvo rôznych variácií. Výborným tipom môže byť napríklad rizoto s lososom, cherry paradajkami a hráškom, ktorého recept je na webe hodnotený piatimi hviezdičkami a samozrejme nechýba medzi najvyhľadávanejšími receptami hlavných jedál.Prekvapením ale môže byť vysoký záujem o recepty na ryžový nákyp, cuketové placky či bulgur. Kým cuketové placky a bulgur možno chápať ako sledovanie trendov modernej gastronómie, ryžový nákyp je pokrm, ktorý bol hviezdou v školských jedálňach pred 20 a viac rokmi. Viditeľne si svoju obľúbenosť drží aj naďalej.Ak vám doteraz nezačali tiecť sliny, po časti venovanej najvyhľadávanejším dezertom sa tomu ubránite asi len veľmi ťažko. Už len pomyslenie na voňavý šťavnatý tvarohový a jablkový koláč ako od starej mamy, lahodné lievance s ovocím či trendový cheesecake , napríklad gaštanový s višňami, dokáže aktivovať všetky chuťové poháriky. Z pečených koláčov a dezertov pri hodnotení najobľúbenejších receptov nesmieme zabudnúť ani na tradičný slivkový koláč či šišky , ideálne s domácim džemom alebo zdravým javorovým sirupom.Evidentne nedáme dopustiť ani na minimalistické makronky , nakoľko aj tie patria medzi TOP recepty na dezerty na www.kuchynalidla.sk . Z nepečených dezertov asi málokoho prekvapí, že na najvyšších priečkach nájdeme pravé talianske tiramisu Tak čo, inšpirovali sme vás? Príjemné kuchtenie želáme!Informačný servis