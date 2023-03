Ktoré trendy v smartfónovej fotografii ovládnu rok 2023?

Perfektné zábery aj pri slabom osvetlení

Umelecké fotografie na počkanie

Reálnejšie a prirodzenejšie fotografie

31.3.2023 (SITA.sk) -Partnerstvo medzi spoločnosťami vivo a ZEISS oslavuje tretí rok a jedinečná, úzka spolupráca medzi oboma spoločnosťami viedla k pokroku v oblasti výskumu a vývoja technológií pre smartfóny. Spoločnosti vivo aj ZEISS prinášajú to najlepšie z hľadiska optiky, hardvéru a softvéru, spoločne s rozsiahlymi skúsenosťami z oblasti systémového inžinierstva aj profesionálnej fotografie. vivo a ZEISS zostavili stručný výber nových trendov v oblasti mobilnej fotografie, ktoré možno očakávať v tomto roku, a zoznam toho, na čo by si používatelia mali dať pri výbere fotomobilov pozor.Vytváranie dokonalých snímok za zlých svetelných podmienok bolo pre smartfónové fotoaparáty vždy tvrdý oriešok. V posledných rokoch sa však podarilo dosiahnuť významný pokrok. Zobrazovacie systémy s jednopalcovými snímačmi dosahujú pôsobivé výsledky aj za sťažených svetelných podmienok. Jednopalcový snímač skutočne mení pravidlá hry, pretože dokáže využiť väčšie množstvo svetla. Tento druh snímača bude jednou z horúcich tém roka 2023 a posunie mobilnú fotografiu na úplne novú úroveň.Väčší snímač je však len jedným z prvkov, pomocou ktorých je možné profesionálne fotografie dosiahnuť. "Už niekoľko rokov sme svedkami priemyselného trendu zväčšovania objektívov. V dnešnej dobe nestačí na dosiahnutie čo najlepšej kvality obrazu používať šošovky z plastu, ale je zo skla, podobne ako pri profesionálnych fotografických prístrojoch. Kombináciou špičkového skleneného materiálu so špičkovými plastmi zlepšujeme celkovú kvalitu obrazu a výrazne obmedzujeme nežiaduce efekty, ako sú napríklad odlesky, rozptýlené svetlo či chromatická aberácia,"Významným faktorom je aj spracovanie obrazu. Súčasné algoritmy poskytujú nielen kvalitný post-processing, ale otvárajú aj nové možnosti pre snímanie a analýzu scény v priebehu fotografovania. Aj keď stále existujú určité fyzikálne obmedzenia relatívne malých sklenených prvkov a snímačov, je možné tieto ťažkosti prekonať pomocou algoritmov a výpočtovej techniky. Detekcia scenérie a najmä redukcia šumu sú dva kľúčové aspekty z ktorých ťažia používatelia, ktorí chcú zachytávať pôsobivé nočné snímky. Do vlajkových lodí vivo bol napríklad integrovaný vylepšený algoritmus HDR, ktorý ešte viac optimalizuje tóny snímok. Použitie vlastných čipov, ktoré kombinujú vysokú energetickú účinnosť so schopnosťou spúšťať výkonnejšie algoritmy, navyše umožňuje výrazné zlepšenie fotografovania pri slabom osvetlení.Portrétne snímky sú často zdrojom veľmi emotívnych spomienok, ktoré si človek chce uchovať navždy, a najmä preto je u nich kvalita veľmi dôležitá. Používatelia už dnes nechcú len ostrú a čistú snímku; chcú zariadenie, ktoré im pomôže maximálne využiť ich umelecké schopnosti.Odlesky objektívu sú obvykle na fotografiách nežiaduce, najmä ak sa vyskytujú nekontrolovane. Ale niektoré z nich môžu v skutočnosti dodať umelecký vzhľad a vylepšiť tak dojem z celej snímky. Spoločnosti vivo a ZEISS dosiahli v tomto ohľade pozoruhodné úspechy. Špeciálny režim dokáže vytvoriť charakteristický vzhľad odleskov objektívu, ktorý ľudia obvykle vídajú v hollywoodskych filmoch. Pokiaľ je v zábere alebo v pozadí silný zdroj svetla, je možné tento efekt zužitkovať a dojem z fotografie ešte viac vylepšiť.Jedným z objektívov, ktorý by podľa spoločností ZEISS a vivo nemal byť ignorovaný, je klasický fotografický 50mm objektív, ktorý sa osvedčil ako perfektná voľba pre portréty profesionálnych fotografov. Deje sa tak preto, že zorné pole 50-milimetrového objektívu je blízke zornému poľu ľudského oka, čo vedie k prirodzene vyzerajúcim portrétnym snímkam. Päťdesiatimilimetrový objektív navyše umožňuje dosiahnutie značnej vzdialenosti od fotografovanej osoby, ideálne 1 až 2 metre, čo ľuďom umožňuje správať sa úplne prirodzene a uvoľnene bez toho, aby sa cítili nekomfortne kvôli tomu, že je pri nich fotoaparát príliš blízko.So správnou clonou dokáže 50-milimetrový objektív poskytnúť vynikajúcu kvalitu aj za zlých svetelných podmienok, čo je všeobecne "Achillova päta" mnohých objektívov."Jedným z hlavných cieľov našej spolupráce so spoločnosťou vivo bolo priniesť používateľom skutočne prirodzené farby. Predstavili sme ju s modelom X70 Pro a v nasledujúcich rokoch sme ju vylepšovali. Získavali sme aj spätnú väzbu a zaznamenávali pripomienky od užívateľov, aby sme presne pochopili, ako môžeme prirodzené zachytenie farieb ďalej vylepšiť. Jedným z najdôležitejších poznatkov, na ktorý sme hrdí, je uzavretie celého procesu tvorby fotografie tým, že venujeme zvláštnu pozornosť aj displeju, ktorý fotografiu zobrazuje. Užívatelia tak majú vo finále z fotografie ešte realistickejší zážitok,"Aby mali zákazníci skutočne možnosť plne si vychutnať vysokú kvalitu snímok a videí, ktoré fotoaparáty dokážu zachytiť, prechádza displej telefónov vivo od jednej generácie vlajkovej lode k druhej aj rozsiahlymi kalibračnými procesmi. Zákazníci si tak môžu vychutnať ucelený fotografický zážitok, a verne zachytené farby, ktoré sa zobrazia na displeji.