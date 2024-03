Ktorého prezidentského kandidáta najviac podporujú ženy? Darkyne podľa TIS najviac zaujal Korčok, favoritovi volieb neprispeli vôbec

Najviac podporujú Korčoka

Pellegriniho podporila strana

8.3.2024 (SITA.sk) - Tretina darov na účtoch prezidentských kandidátov je od žien. Informovala o tom nezisková organizácia Transparency International Slovensko TIS ). V tohtoročných prezidentských voľbách je percento darkýň najvyššie, tvoria 36 percent, oproti minuloročným parlamentným voľbám, 31 percent, a voľbám do VÚC v roku 2022, na ktoré prispelo 26 percent žien.„Hoci sa o funkciu prezidenta aktuálne neuchádza žiadna žena, svojich kandidátov neváhajú podporiť finančne, a to napriek tomu, že na Slovensku ženy stále zarábajú takmer o pätinu menej ako muži,“ informuje TIS.Z kandidátov uchádzajúcich sa o post prezidenta prispelo najviac darkýň exministrovi zahraničných vecí Ivanovi Korčokovi „Ku koncu minulého týždňa mu prispelo viac ako tisíc darkýň, 36 percent zo všetkých. Korčok už aktuálne dary neprijíma, keďže dosiahol zákonný limit pol milióna eur,“ informuje TIS. U exministra spravodlivosti Štefana Harabina tvoria prispievateľky 38 percent z tých, ktorí ho podporili na transparentnom účte. Ide o viac ako sto darkýň.Exministrovi zahraničných vecí Jánovi Kubišovi zas prispelo 32 percent žien v podobe 13 darkýň a kandidáta za prezidentka Róberta Šveca podporilo v kampani päť žien.Nezisková organizácia ďalej informovala, že u zvyšných kandidátov darkyne nenašla. Upozorňuje však na to, že predsedovi parlamentu Petrovi Pellegrinimu na kampaň prispela jeho strana Hlas - sociálna demokracia , a to sumou 250-tisíc eur.„Strany pritom v tejto kampani nemôžu kandidátom darovať štátne príspevky, ale iba financie získané z členského, darov či pôžičiek. Prípadných darcov na prezidentskú kampaň sme však nenašli ani na webe Hlasu-SD,“ dodáva TIS.