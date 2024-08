Ktorý jedálenský stôl si vybrať?

Ktorý jedálenský stôl je tou najlepšou voľbou? Tu je niekoľko inšpirácií, ktoré by ste si mali pozrieť predtým ako sa rozhodnete pre kúpu konkrétneho modelu.

Čo sa oplatí zvážiť pri výbere jedálenského stola?

Pri výbere jedálenského stola si musíte uvedomiť, akú funkciu bude plniť. Samozrejme, jedálenský stôl sa primárne používa na stolovanie, ale môže sa používať aj na spoločenské stretnutia rôzneho druhu alebo na domáce práce. Ohľad treba brať aj na veľkosť a štýl vašej jedálne a rozpočet, ktorý máte k dispozícii. Pred rozhodnutím o kúpe stola je dobré dôkladne si zmerať dostupný priestor a zohľadniť priestor pre stoličky, ich voľný pohyb alebo otváracie dvere. Na každej strane stola musí byť minimálne 90 cm voľného priestoru. Je vhodné zohľadniť aj počet členov domácnosti. Veľkosť stola a počet miest na sedenie musia zohľadňovať počet obyvateľov, ktorí jedáleň denne využívajú. V tejto fáze by sa mal zvážiť aj tvar stola.

Rôzne typy jedálenských stolov

Jedálenské stoly sa môžu líšiť materiálom konštrukcie, veľkosťou, farbou a tvarom. Nájdete tu obdĺžnikové, štvorcové, okrúhle a oválne stoly. Každý z nich má svoje vlastné výhody.

Obdĺžnikový stôl: je ideálnym riešením pre dlhé a úzke jedálne, kde chcete usadiť veľký počet ľudí. Je to tiež jedno z najobľúbenejších a najfunkčnejších riešení.

je ideálnym riešením pre dlhé a úzke jedálne, kde chcete usadiť veľký počet ľudí. Je to tiež jedno z najobľúbenejších a najfunkčnejších riešení. Štvorcový stôl : sa hodí do menších miestností. Možno ho skombinovať s druhým štvorcovým stolom a vytvoriť tak väčšiu plochu. Často môže byť aj rozkladacím stolom.

: sa hodí do menších miestností. Možno ho skombinovať s druhým štvorcovým stolom a vytvoriť tak väčšiu plochu. Často môže byť aj rozkladacím stolom. Okrúhly stôl : je skvelým riešením pre malé jedálne. Pri okrúhlom stole sedia všetci blízko seba. Je ideálny na stolové alebo kartové hry.

: je skvelým riešením pre malé jedálne. Pri okrúhlom stole sedia všetci blízko seba. Je ideálny na stolové alebo kartové hry. Oválny stôl: spája výhody obdĺžnikového a okrúhleho stola. Je ideálny do dlhších a užších miestností.

Okrúhle stoly zaberajú menej miesta a sú ideálnou voľbou do malých miestností, zatiaľ čo obdĺžnikové alebo oválne stoly pojmú oveľa viac ľudí.

Z čoho môžu byť vyrobené jedálenské stoly?

Jedálenské stoly predstavujú mimoriadne širokú škálu možností. Nájdete tu drevené, kovové, sklenené, kamenné a nábytkové stoly. Výber konkrétneho modelu veľmi závisí od štýlu miestnosti. Drevené stoly sú veľmi klasickou a odolnou voľbou, ktorá sa hodí do mnohých aranžmánov. Sklenené stoly pôsobia veľmi moderne. Priehľadná vrchná doska môže miestnosť opticky zväčšiť a presvetliť. Kov je veľmi odolný a pohodlný materiál, ale často sa kombinuje s inými materiálmi, ako je drevo a sklo. Kovová doska vnáša do miestnosti veľmi chladnú estetiku, preto sa niekedy používa v priemyselných interiéroch. Môžete sa rozhodnúť aj pre kamennú dosku, ktorá je elegantná, trvanlivá a odolná proti poškriabaniu. Takýto stôl dodáva priestoru luxus, ale je ťažký a drahý. V ponuke nájdete aj veľmi funkčné skladacie stoly, ktoré sa dajú rozložiť na špeciálne príležitosti, aby bolo pri stole viac miest na sedenie. Rozkladacie stoly sú zvyčajne stoly vyrobené z ľahkej nábytkovej dosky alebo dreva. Takisto sú v ponuke aj stoly so zásuvkami s úložnými priehradkami, ktoré poskytujú ďalší priestor na uloženie príborov, obrúskov a iných doplnkov.

Ako zladiť stôl so štýlom aranžmánu?

Štýl jedálne výrazne ovplyvňuje výber stola, ktorý by mal ladiť s celkovým usporiadaním. V prípade moderných interiérov sa oplatí zvoliť minimalistické návrhy s jednoduchými líniami a dizajnom bez dekorácií. Takéto stoly sú často vyrobené z kovu a skla. Dekoratívne a ozdobné návrhy sú výbornou voľbou pre tradičné a klasické jedálne. Klasické stoly sú často vyrobené z dreva a vyznačujú sa bohatou povrchovou úpravou. V rustikálnej jedálni sa dobre vynímajú teplé prírodné materiály a textúry vo farbe prírodného dreva. Surové materiály ako je kov a staršie drevo s viditeľnými konštrukčnými prvkami, sú ideálne pre industriálnu jedáleň.

Jedálenský stôl - čo treba mať na pamäti

Jedálenský stôl je len jednou z častí dizajnu miestnosti. Pri zariaďovaní jedálne musíte brať do úvahy aj pohodlné stoličky, osvetlenie a dekoratívne akcenty. Stoličky musia zaručovať dostatočnú oporu chrbta a dokonale zodpovedať výške stola. Čalúnené stoličky sú veľmi pohodlné. Ich nevýhodou však môže byť, že sa ťažšie udržiavajú v čistote. V jedálni je veľmi dôležité aj osvetlenie. Dobre tu poslúži centrálne stropné svietidlo nad stolom s nastaviteľnou intenzitou svetla a mäkké bočné osvetlenie. Nezabudnite ani na dekoratívne akcenty. Obrusy, prestierania a čerstvé rastliny dodávajú veľa šarmu. Odporúčame využiť dekorácie, ktoré odrážajú vašu osobnosť a životný štýl, napríklad obrazy, fotografie alebo výrazné ozdoby.

Ktorý stôl je najlepšou voľbou?

Jedáleň by sa mala vyznačovať harmonickým usporiadaním, ktoré ladí so zvyškom domu. Pri výbere jedálenského stola musíte zohľadniť štýl miestnosti a jeho funkčnosť. Možno budete uvažovať aj o ďalších doplnkoch, ako je napríklad sklápacia doska alebo úložný priestor na obrusy. Jedálenský stôl môže byť dokonalým doplnkom vášho interiéru, ktorý by mal odrážať váš osobný štýl a preferovanú estetiku.