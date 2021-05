Ktorý spôsob platenia za účet na prvom rande je najobľúbenejší? Gastrolístky si určite schovajte

S hodinkami urobíte dojem

2.5.2021 - Viac ako tretina ľudí si v posledných šiestich mesiacoch našla spôsob, ako uskutočniť svoju prvú schôdzku. Najobľúbenejším spôsobom na zaplatenie útraty na prvom rande sú bezhotovostné platby. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Mastercard.Na 80 % ľudí pritom spravila dojem platba hodinkami, následne na viac ako dve tretiny platba telefónom. Naopak odrádzajúce sú platby stravnými lístkami.Zaplatenie spoločného účtu na prvom rande zostáva doménou mužov, aj keď takmer polovici žien nevadí si za seba zaplatiť.Na ideálnom rande by najväčší dojem urobilo zaplatenie útraty bežnou platobnou kartou, čo potvrdilo 17 % respondentov. Platbu veľkou bankovkou by ocenilo len 8 % z nich.Prieskum uskutočnila nezávislá agentúra G82 metódou CAWI na vzorke 1 202 dospelých respondentov na Slovensku a v Českej republike v apríli 2021.