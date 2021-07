Kuba po protestoch uvoľní colné obmedzenia na potraviny a lieky, bude to však len dočasné

15.7.2021 (Webnoviny.sk) -

Kuba dočasne uvoľní colné obmedzenia pre cestujúcich, ktorí so sebou do krajiny nesú potraviny, lieky a hygienické výrobky. V stredu to oznámila tamojšia vláda.

Informuje o tom televízia CNN, podľa ktorej je to zjavné uznanie požiadaviek demonštrantov z ostatných protivládnych protestov. Na spomenuté produkty sa po novom nebude vzťahovať povinnosť platiť clo. Opatrenie však bude platiť len do konca roka.

Cez víkend vyšli do ulíc v celej krajine tisícky ľudí, aby vyslovili svoju nespokojnosť s nedostatkom základných tovarov, obmedzovaním občianskych slobôd a vládnym postupom počas zhoršujúcej sa pandémie koronavírusu.

Demonštrácie boli jedným z najväčších prejavov protivládnych nálad, ktoré sa na prísne kontrolovanej Kube čeliacej hospodárskej kríze objavili v posledných rokoch.

Po protestoch je podľa protivládnych aktivistov viac ako 100 ľudí zadržaných alebo nezvestných. Spojené štáty, Kanada a Európska únia odsúdili zatknutia politických aktivistov a novinárov a vyzvali na ich okamžité prepustenie.