Kuba začala s uvoľňovaním opatrení a otvorí aj hranice, postupne sa otvárajú aj hotely

Neozačkovaní musia mať PCR test

Povinnosť nosenia rúšok a rozostupy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.11.2021 (Webnoviny.sk) - Od pondelka 1. novembra začína na Kube opäť fungovať verejná autobusová a vlaková doprava štátnych aj súkromných spoločností medzi hlavným mestom Havana a ostatnými provinciami. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke. Od pondelka 15. novembra dôjde na Kube k otvoreniu hraníc a tiež vnútorného turistického ruchu.„Pri príchode do krajiny sa budú vykonávať testy PCR náhodným výberom a budú uznávané očkovacie preukazy. Cestujúci, ktorí nie sú očkovaní, musia predložiť negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín,“ uvádza rezort diplomacie.Deti do 12 rokov nemusia predkladať očkovací preukaz ani negatívny PCR test. Od nedele 7. novembra sa ruší aj povinná šesťdňová karanténa a povinnosť absolvovať druhý PCR test na piaty deň.Vzhľadom na priaznivý epidemiologický vývoj v Havane sú od 24. septembra 2021 otvorené reštaurácie s obmedzenou kapacitou. Zákaz nočného vychádzania platí od 22:30 do 5. hodiny rannej.Od 1. októbra sú otvorené fitness centrá, pláže, kúpaliská a plavárne s kapacitou naplnenia 50 percent. Postupne sa otvárajú aj hotely v Havane a ostatných provinciách. Otvárajú sa tiež knižnice, múzeá a galérie s kapacitou naplnenia 50 percent. Postupne sa otvárajú aj divadlá, kiná a kultúrne domy s obmedzenou kapacitou.V platnosti zostáva povinnosť nosenia rúšok vo vnútorných aj vonkajších priestranstvách, dodržiavanie sociálneho odstupu, dezinfekcia rúk a obuvi pred vstupom do predajní a ostatných priestorov.