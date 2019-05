Kubánka v diele Nesmrteľný tanečník vzdáva poctu všetkým tanečníkom

Zmysel pre rytmus

Pocta všetkým profesionálom

BRATISLAVA 17. mája (WebNoviny.sk) - Umelecké teleso PUĽS pripravilo hudobno-tanečné divadlo, ktoré je oslavou života a zároveň poctou žijúcej choreografickej legende Jurajovi Kubánkovi.Hudobno-tanečné dielo venované životnému jubileu 90 rokov maestra bude mať premiéru 17. mája 2019 na Veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove. O choreografiu a réžiu sa postaral Kubánkov žiak - Jaroslav Moravčík a hudbu skomponoval Július Selčan.„Otcom myšlienky, vytvoriť premiéru pod názvom Nesmrteľný tanečník bol Juraj Kubánka, ale choreografické stvárnenie a réžiu zobral do rúk Jaroslav Moravčík. Domnievam sa, že tejto úlohy sa zhostil skvele, ovládajúc folklórny materiál z pomerne dlhého pôsobenia v SĽUKU. Opäť raz využíva svoj zmysel pre rytmus, viac či menej štylizovaný prejav, používa netradičné rekvizity, ktoré s humorom jemu vlastným zapracoval do svojich choreografií. V spolupráci s autorom hudby, skladateľom a tiež dirigentom v tomto predstavení Júliusom Selčanom vytvorili hudobno-tanečné divadlo o tejto našej žijúcej legende slovenského folklóru. Pri plnom rešpektovaní podstaty umeleckého telesa ľudový – umelecký – profesionálny, prepája scénické hudobné kompozície s tradičným folklórom a v Moravčíkom rozpohybovanom zbore, v profesionálne nadštandardných kompozíciách v našom umeleckom telese už tradične perfektne využíva funkciu viachlasu ,“ vyjadril sa o predstavení riaditeľ PUĽSU Juraj Švantner.Podľa režiséra Jaroslava Moravčíka je autorský projekt Juraja Kubánku „Nesmrteľný tanečník“ tak trošku aj jeho autobiografiou, ktorou chce maestro vzdať poctu, všetkým profesionálnym tanečníkom, spevákom a hudobníkom.„S veľkým rešpektom, pokorou i zodpovednosťou som prijal maestrovu ponuku na realizáciu choreografie a réžie tejto jeho myšlienky. Nesmierne si vážim túto dôveru. Ale keďže som mal možnosť dokonale spoznať Kubánkovu tvorbu i jeho náhľad na umenie, tak som sa do toho pustil a snažil sa dať do toho všetko, čo som sa od tohto velikána naučil. Som presvedčený o tom, že PUĽS je momentálne to najlepšie, čo tu v tejto oblasti máme. Toto teleso má neuveriteľnú energiu, vysokú interpretačnú a umeleckú úroveň a zároveň veľkú pokoru vo všetkých svojich umeleckých zložkách“, dodáva na záver Moravčík, podľa ktorého sa nesmrteľným môže stať každý z nás, ak sa na svet díva očami srdca a krásy.