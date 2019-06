Kubiaková:Následky konca zmluvy INF môžeme riešiť diplomatickou cestou

Slávnostné vztýčenie vlajky Severoatlantickej aliancie pred budovou ministerstva obrany v Bratislave, archívna snímka. Foto: TASR Vladimír Benko Foto: TASR Vladimír Benko

Bratislava 1. júna (TASR) - Možné diplomatické riešenia hrozieb spojených s vypovedaním zmluvy o likvidácii rakiet stredného a kratšieho doletu (INF) medzi Ruskom a USA neboli ani zďaleka vyčerpané. V sobotu to pri príležitosti jarného Parlamentného zhromaždenia (PZ) NATO v Bratislave vyhlásila Katarzyna Kubiaková z organizácie European Leadership Network (ELN).Kubiaková v tejto súvislosti zdôraznila, že prípadný koniec INF "".Analytička ELN verí, že vojenské riešenia by zo strany NATO neboli dostatočnou odpoveďou na vzniknutú situáciu a viedli by k snahe Ruska o vojenskú protireakciu.Napríklad rozvoj nových systémov protivzdušnej obrany nie je podľa Kubiakovej názoru komplexným a ani dlhodobým riešením, pretože by Kremeľ prinútil k vývoju modernejších rakiet a bol by aj finančne náročný.Analytička tiež upozornila na to, že prípadné rozmiestnenie mobilného pozemného systému na odpaľovanie striel s plochou dráhou letu Tomahawk, ktorého vývoj už avizoval Pentagón, by "".Kubiaková v súvislosti s obmedzeným dosahom vojenských riešení na krízu v oblasti ukončenia zmluvy INF zdôraznila, že diplomacia a dohody o kontrole zbrojenia sú možnosťou, "".Analytička pripustila, že "".Ako jedno z riešení krízy okolo zmluvy INF prostredníctvom diplomacie uviedla myšlienku "". Tá by mohla byť omnoho komplexnejšia a zahŕňala by rakety stredného a kratšieho doletu odpaľované nielen zo zeme, ale aj zo vzduchu a z mora.Alternatívnou možnosťou je podľa nej okrem iného najmä "", keď by sa obe strany zaviazali nerozmiestňovať rakety stredného a kratšieho doletu v Európe, pričom "".Zmluva INF medzi ZSSR a USA bola podpísaná vo Washingtone 8. decembra 1987. Platnosť nadobudla 1. júna 1988.Táto bilaterálna dohoda o obmedzení zbrojenia, ktorú podpísali sovietsky vodca Michail Gorbačov a vtedajší americký prezident Ronald Reagan, zakazuje obom stranám okrem iného výrobu, skúšky alebo vlastníctvo jadrových a konvenčných rakiet s plochou dráhou letu, ktoré majú stredný dolet a sú odpaľované z pevniny.Odstúpenie od INF ako prvé ohlásili Spojené štáty, ktoré tak urobili 1. februára tohto roku. Washington v uplynulých rokoch viackrát obvinil Moskvu z porušovania tohto dokumentu. Kremeľ však tieto tvrdenia odmieta a sám vyhlasuje, že zmluvy INF sa nepridržiavajú Spojené štáty.Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil, že Rusko je proti zrušeniu INF, ale v prípade odstúpenia Spojených štátov od zmluvy bude reagovať zodpovedajúcim spôsobom.