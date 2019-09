KUBICA KONČÍ, pred VC Singapuru oznámil odchod z Williamsu

Na snímke poľský pretekár Robert Kubica. Foto: FB/ROKiT Williams Racing Foto: FB/ROKiT Williams Racing

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Singapur 19. septembra (TASR) - Poľský pretekár Robert Kubica po tejto sezóne opustí tím formuly 1 Williams. Oznámil to vo štvrtok na tlačovej konferencii pred Veľkou cenou Singapuru.povedal 34-ročný jazdec.Kubica sa vrátil do kolotoča F1 po deviatich rokoch. V sezóne 2008 skončil v celkovom hodnotení seriálu na štvrtom mieste. Vo februári 2011 však počas pretekov lokálnej talianskej rely utrpel pri nehode vážne zranenia a takmer prišiel o ruku. Informovala o tom agentúra SID.PRESTUPOVÝ KOLOTOČ JE V PLNOM PRÚDE, Grosjean predĺžil s Haasom, v tíme ostáva štvrtú sezónu Na svojom návrate do sveta motoršportu pracoval 8 rokov, no napriek množstvu času a úsilia nebol ostatným pretekárom vyrovnaným súperom. V sezóne 2019 získal paradoxne jediný bod svojho tímu, no za mladým tímovým kolegom výrazne zaostával.uvádza sa v Kubicovom vyhlásení na sociálnej sieti tímu.