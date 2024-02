Kubina rešpektuje, ale nesúhlasí s rozhodnutím súdu v prípadoch Čurillu a Magulu. Plánuje podať dovolanie.

Porušenie práva na spravodlivý proces

Krajský súd v Bratislave ako odvolací súd uznesením zo dňa 25. januára potvrdil uznesenie Mestského súdu Bratislava IV., ktorým bol návrh na nariadenie neodkladného opatrenia vo veci operatívca Národnej kriminálnej agentúry Róberta Magulu proti



Rovnako rozhodol aj prípade vyšetrovateľa NAKA Jána Čurillu. Podľa ministerstva vnútra to znamená, že v danom prípade postupovali v súlade so zákonom o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru a na nariadenie neodkladného opatrenia nie sú splnené podmienky vyžadované zákonom. Voči tomuto rozhodnutiu nie je prípustný riadny opravný prostriedok.



6.2.2024 (SITA.sk) - Advokát Peter Kubina rešpektuje, ale nemôže súhlasiť s rozhodnutím Krajského súdu v Bratislave , ktorý zamietol vydanie neodkladných opatrení, ktoré by umožnili príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry Jánovi Čurillovi a Róbertovi Magulovi vrátiť sa do práce. Ako ďalej napísal na sociálnej sieti, vo veci plánuje podať dovolanie.„Ak by mal tento záver (rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave, pozn. SITA) platiť, znamenalo by to, že podstatná časť zamestnancov štátu v služobnom pomere (policajti, hasiči, finančná správa, zbor väzenskej a justičnej stráže) v skutočnosti nemá k dispozícii neodkladnú právnu ochranu oznamovateľa protispoločenskej činnosti napriek tomu, že ju týmto ľuďom výslovne priznáva zákon aj smernica Európskej únie . Takýto stav síce niekomu môže v danej situácii vyhovovať, ale podľa nášho názoru nezodpovedá ani textu a ani účelu predmetnej slovenskej a európskej legislatívy," zdôraznil Kubina.Ako ďalej uviedol, dovolanie proti rozhodnutiam krajského súdu bude odôvodnené porušením práva na spravodlivý proces, konkrétne vo forme odopretia súdnej ochrany.„O dovolaní bude rozhodovať najvyšší súd. Ak sa právnej ochrany nedomôžeme na všeobecných súdoch, budeme sa o ňu uchádzať na ústavnom súde po splnení zákonných podmienok," vyhlásil advokát.Pre dotknutých policajtov rozhodnutie krajského súdu podľa Kubinu znamená, že nateraz ostávajú mimo služby, teda nič sa na ich doterajšom postavení nemení.„O odvolaniach v prípadoch ostatných policajtov k dnešnému dňu podľa mojich vedomostí zatiaľ nebolo rozhodnuté," dodal advokát.