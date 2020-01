Kuckova Parma schytala debakel, Ronaldo sa blysol hetrikom a vyhral aj Inter (video)

aktualizované 7. januára 9:44



Serie A 2019/2020 - 18. kolo



pondelok



7.1.2020 (Webnoviny.sk) -Slovenský futbalový reprezentant Juraj Kucka nezabránil vysokej prehre Parmy na ihrisku Atalanty Bergamo 0:5 v pondelňajšom zápase 18. kola Serie A. Kucka hral do 67. minúty a desať minút pred odchodom z trávnika dostal žltú kartu.Zlatan Ibrahimovič v pondelok absolvoval obnovenú premiéru v talianskej najvyššej futbalovej súťaži. Švédsky útočník nastúpil za AC Miláno proti Sampdorii Janov z pozície náhradníka, ale neprispel k zmene bezgólového stavu. Rossoneri majú naďalej problémy v ofenzíve, v 18 dueloch dosiahli iba 16 presných zásahov.Oveľa úspešnejší bol Juventus Turín, ktorý na domácom trávniku deklasoval Cagliari 4:0 aj vďaka hetriku Portugalčana Cristiana Ronalda. Z triumfu sa v pondelok tešili aj hráči Interu Miláno, ktorí triumfovali na pôde Neapola 3:1. Tím slovenského obrancu Milana Škriniara má na svojom konte 45 bodov rovnako ako druhý Juventus, no v porovnaní so "starou dámou" má lepšie skóre.: 90.+ Orsolini - 27. Benassi: 60. a 71. Iličič, 11. A. Gómez, 34. Freuler, 43. Gosens* Juraj Kucka (Parma) hral do 67. min a v 57. min dostal žltú kartu: 49., 67. a 82. C. Ronaldo (druhý z pok. kopu), 81. Higuaín: 88. De Paul39. Milik - 14. a 33. R. Lukaku, 62. L. Martínez* Milan Škriniar (Inter) odohral celý zápas