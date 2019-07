Kučová prehrala v 1. kole na turnaji v Lausanne

Slovenská tenistka Kristína Kučová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

dvojhra - 1. kolo:

Anastasia Potapovová (Rus.) - Kristína KUČOVÁ (SR) 6:3, 6:1, Fiona Ferrová (Fr.) - Mona Barthelová (Nem.) 7:6 (3), 6:2, Bernarda Perová (USA) - Giulia Gattová Monticonová (Tal.) 6:0, 6:3, Jasmine Paoliniová (Tal.) - Tess Sugnauxová (Švaj.) 6:3, 6:3

Lausanne 15. júla (TASR) - Slovenská tenistka Kristína Kučová sa neprebojovala do 2. kola dvojhry na turnaji WTA vo švajčiarskom Lausanne. Dvadsaťdeväťročná hráčka podľahla v pondelňajšom zápase kvalifikantke Anastasii Potapovovej z Ruska hladko 3:6 a 1:6.Kučová sa neprebojovala do hlavnej súťaže, keď v nedeľu prehrala vo finále kvalifikácie s Taliankou Giuliou Gattovou-Monticoneovou, no dostala šancu po odstúpení Luxemburčanky Mandy Minellovej.