Kudlow: Prvá fáza dohody medzi USA a Čínou je blízko

Hlavný poradca Bieleho domu pre ekonomické záležitosti Larry Kudlow, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 15. novembra (TASR) - USA a Čína sa blížia k obchodnej dohode, ale prezident Donald Trump nie je ešte úplne spokojný s výsledkami. Vyhlásil to vo štvrtok (14. 11.) ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow.Podľa Kudlowa je nálada na rokovaniach dobrá a prezidentovi Trump sa páči to, čo vidí, ale ešte neukončil rokovania o záväzkoch v rámci takzvanej prvej fázy dohody, takže zatiaľ nie je na stole žiadna dohoda.Vyjednávači USA a Číny pracujú na písomnom návrhu prvej fázy obchodnej dohody, v rámci ktorej by sa mal Peking zaviazať, že bude kupovať americké poľnohospodárske výrobky a USA by súhlasili so znížením ciel, ktoré uvalili na čínsky dovoz.dodal Kudlow.