Kudlow: Rast ekonomiky posilňuje pozíciu USA v rokovaniach s Čínou

Na archívnej snímke hlavný poradca Bieleho domu pre ekonomické záležitosti Larry Kudlow. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 26. apríla (TASR) - Vysoký ekonomický rast USA a mierna inflácia posilňujú pozíciu Washingtonu v obchodných rokovaniach s Pekingom. Povedal to v piatok hlavný ekonomický poradca Bieleho domu Larry Kudlow. Ďalšie kolo rokovaní medzi USA a Čínou sa uskutoční na budúci týždeň.povedal Kudlow v rozhovore pre televíznu stanicu CNBC v súvislosti s ďalšími rozhovormi o obchode. Tie sa uskutočnia od stredy budúceho týždňa (1. 5.) v Pekingu a za americkú stranu sa na nich zúčastnia obchodný splnomocnenec Robert Lighthizer a minister financií Steven Mnuchin.reagoval Kudlow na najnovšie údaje o raste ekonomiky USA. Tá podľa informácií amerického ministerstva obchodu vzrástla v 1. kvartáli až o 3,2 %. To je omnoho lepší výsledok, než sa očakávalo.Ako Kudlow dodal, takýto vývoj by mohol dať USA určitú výhodu pri vyjednávaniach. Washington však podľa neho zároveň verí, že Čína má záujem aj na uskutočnení viacerých dobrých reforiem.Americký prezident Donald Trump v piatok zopakoval, že obchodné rokovania s Čínou. Povedal to deň potom, ako uviedol, že sa čoskoro stretne s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Bielom dome. Očakáva, že na tejto schôdzke sa dohodu podarí finalizovať.Kudlow na tieto plány reagoval, že Trump má záujem zísť sa so Si Ťin-pchingom a uzatvoriť dohodu, ale v prípade, ak bude pre Ameriku výhodná. "Zatiaľ v takejto pozícii nie sme," dodal Kudlow.