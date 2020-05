Kukučka Onon svojou „mamuťou cestou“ ohromila vedcov, letela cez šestnásť krajín a oceán

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.5.2020 - Jeden z najdlhších migračných letov, aké kedy vedci zaznamenali u suchozemského vtáka, je takmer u konca. Vedci s pomocou satelitu monitorujú kukučku, ktorá už preletela viac než 12-tisíc kilometrov z južnej Afriky do Mongolska.Vták tak prežil let cez oceán i silný vietor, pričom preletel cez 16 krajín. Vedci to označili za "mamutiu cestu".Sledovaná kukučka, pomenovaná podľa mongolskej rieky Onon, vyrazila na svoju púť zo svojho zimoviska v Zambii 20. marca. Onon je jednou z piatich kukučiek, ktoré v Mongolsku v lete vybrali na sledovanie pomocou satelitu.Na projekte Mongolia Cuckoo Project, ktorého cieľom je monitorovať dlhé migračné trasy, spolupracujú miestni vedci s britskými ornitológmi z British Trust for Ornithology (BTO).Onon preletel bez prestávky tisíce kilometrov cez Indický oceán, pričom sa pohyboval priemernou rýchlosťou 60 kilometrov za hodinu. Jeho trasa viedla cez tak vzdialené krajiny ako Keňa, Saudská Arábia a Bangladéš.Z piatich monitorovaných vtákov je Onon jediným, ktorý ohromujúcu cestu dokázateľne zdolal a priletel až do Mongolska.