Kukučka po neúspešnej kvalifikácii končí na lavičke slovenských hádzanárov, zväz chystá novú víziu

Odvolanie potvrdil výbor jednomyseľne

Bol pri prvom víťazstve Slovákov na majstrovstvách Európy

22.3.2022 (Webnoviny.sk) - Peter Kukučka už nie je trénerom slovenskej reprezentácie hádzanárov. Výkonný výbor Slovenského zväzu hádzanej (VV SZH) ho z funkcie odvolal v utorok 22. marca. Dôvodom je neúspech národného tímu v 1. kole play-off kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta.Slováci minulý týždeň doma zdolali Belgičanov 28:26, v odvete u súpera však prehrali 26:31 a na šampionát nepostúpili. Informuje o tom oficiálny web SZH."S trénerom reprezentácie mužov Petrom Kukučkom sme sa dohodli na ukončení spolupráce. Jeho odvolanie dnes potvrdili jednomyseľne členovia výkonného výboru SZH. Petrovi a celému realizačnému tímu by sme sa chceli poďakovať za vyše dva a pol roka odvedenej práce. Momentálne pripravujeme novú koncepciu a víziu fungovania reprezentačných družstiev Slovenska na obdobie 2022 - 2026, ktorou sa budeme podrobne zaoberať na zasadnutí VV SZH vo štvrtok 7. apríla 2022. Následne si zoberieme čas na to, aby sme k tejto koncepcii našli vhodného kandidáta na post reprezentačného trénera mužov," uviedol prezident SZH Jaroslav Holeša Tridsaťdeväťročný považskobystrický rodák Kukučka viedol národný tím mužov SR oficiálne od 1. júna 2019, keď vystriedal Dána Heineho Ernsta Jensena. Najskôr dokončil po svojom predchodcovi neúspešnú kvalifikáciu ME 2020, následne sa mu s reprezentáciou nepodarilo postúpiť z I. fázy kvalifikácie MS 2021.Potom účinkovalo družstvo SR v Euro Cupe, kde bez bodu obsadilo v kvalitnej konkurencii Španielska, Maďarska a Chorvátska posledné miesto. Na januárových domácich majstrovstvách Európy 2022 sa v Košiciach Slováci radovali z historicky prvého víťazstva na kontinentálnom šampionáte, keď zdolali Litovčanov 31:26, ale nepodarilo sa im postúpiť zo základnej skupiny do hlavnej fázy a v konečnom poradí ME obsadili 18. priečku. Vzápätí sa im otvorila šanca preniknúť po 12 rokoch opäť na svetový šampionát, keď Európska hádzanárska federácia suspendovala Rusko ako ich potenciálneho súpera v 2. kole kvalifikácie. Stačilo prejsť cez Belgicko a Slovensko by sa tretíkrát predstavilo na MS.