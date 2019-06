Kukuričné bludisko pri Vlčkovciach otvoria v posledný júnový deň

Archívna snímka z kukuričného bludiska pri obci Vlčkovce. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Vlčkovce 28. júna (TASR) – Kukuričné bludisko, v ktorom sa dá ľubovoľne dlho hľadať východ a zažiť pri tom množstvo zábavy, bude aj toto leto na poli pri Vlčkovciach. Svoje brány otvorí v posledný júnový deň. TASR o tom informoval autor myšlienky Miroslav Sedlák.Oproti premiérovému ročníku bude bludisko na väčšom priestore.uviedol pre TASR Sedlák, konateľ spoločnosti, ktorej roľa s kukuricou patrí. Labyrint mal 1,9 kilometra dlhú trasu, v tomto roku to bude dohromady približne 2,7 kilometra.uviedol. Obe budú v kukurici okolo troch metrov vysokej, i keď niekoľko nesprávnych a jednu správnu cestu vysekali v poraste už vtedy, keď boli rastliny do výšky kolien.Vlaňajšie premiérové bludisko malo podľa Sedláka návštevnosť nad očakávanie, hoci ju ovplyvnili aj mimoriadne horúce letné dni.zrekapituloval Sedlák. Pretože sa bludisko nachádza v blízkosti diaľnice D1, nemali záujemcovia problém túto atrakciu nájsť, keď zbadali pútač.Organizátori pripravili aj zázemie pre návštevníkov, bude možné si zakúpiť nápoje alebo kukuricu na konzumáciu.dodal Sedlák. Pribudne prístrešok, kam sa bude možné schovať pred páľavou alebo nečakaným dažďom. Bludisko by malo byť k dispozícii do konca septembra.