Kukuškin vyradil v 1. kole US Open nasadenú desiatku Bautistu Aguta

Španielsky tenista Roberto Bautista Agut na archívnej snímke Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

muži - dvojhra - 1. kolo:



Michail Kukuškin (Kaz.) - Roberto Bautista Agut (10-Šp.) 3:6, 6:1, 6:4, 3:6, 6:3,

Matteo Berrettini (24-Tal.) - Richard Gasquet (Fr.) 6:4, 6:3, 2:6, 6:2,

Alexander Bublik (Kaz.) - Santiago Giraldo (Kol.) 2:6, 6:0, 7:5, 3:6, 6:4,

Lorenzo Sonego (Tal.) - Marcel Grannollers (Šp.) 6:3, 6:4, 6:4,

Alexei Popyrin (Austr.) - Federico Delbonis (Arg.) 6:1, 7:5, 7:6 (5)

New York 27. augusta (TASR) - Kazašský tenista Michail Kukuškin postúpil do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V 1. kole vyradil desiateho nasadeného wimbledonského semifinalistu Španiela Roberta Bautistu Aguta po päťsetovej dráme 3:6, 6:1, 6:4, 3:6, 6:3.