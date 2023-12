Kuleba: Ak EÚ nedá súhlas na začatie rozhovorov o členstve Ukrajiny, bude to mať „ničivé následky“

Ekonomická podpora

Štyri zo siedmich kritérií

Jednomyseľný súhlas

11.12.2023 (SITA.sk) - Ak Európska rada neschváli začiatok oficiálnych rokovaní o vstupe Ukrajiny do Európskej únie (EÚ) , bude to mať pre krajinu „ničivé následky“.Ako referuje web Kyiv Independent, v pondelok to povedal šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba . Podľa neho by to v takom prípade bolo znamenie, že EÚ nedokáže splniť historické záväzky.Hlasovanie sa má uskutočniť počas tohtotýždňového samitu, na ktorom blok taktiež rozhodne o balíku ekonomickej podpory pre Ukrajinu vo výške 50 miliárd eur.Výkonná zložka EÚ odporučila 8. novembra formálne začať rozhovory o členstve s Ukrajinou a Moldavskom.Kyjev, ktorý predložil prihlášku do EÚ vo februári minulého roka, splnil štyri zo siedmich kritérií potrebných na začatie rokovaní.Aby sa postúpilo k ďalšiemu kroku procesu, k oficiálnym rokovaniam o členstve, je potrebný jednomyseľný súhlas všetkých 27 členov. Objavili sa obavy, že Maďarsko môže Ukrajine zabrániť v začatí rokovaní.Maďarský premiér Viktor Orbán 18. novembra povedal, že je presvedčený, že rozhovory medzi EÚ a Ukrajinou o jej pristúpení by boli chybou, pretože Ukrajina je na „svetelné roky vzdialená“ od pripravenosti na členstvo.