Kuleba nepochybuje, že Ukrajina dostane od spojencov aj stíhačky F-16, lietadlá a rakety dlhého doletu

3.2.2023 (Webnoviny.sk) - Nemecko nebude hrať „kľúčovú“ úlohu pri presune stíhačiek F-16 na Ukrajinu, pretože „je to americká technológia“. Ako referuje britský web The Guardian, povedal to ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba. Nemecký kancelár Olaf Scholz začiatkom tohto týždňa vylúčil vyslanie bojových lietadiel na Ukrajinu s tým, že sa sústredil na dodávku tankov Leopard 2, pretože je to nemecká technológia.V rozhovore pre BBC News Ukraine Kuleba povedal, že jeho krajina „naozaj potrebuje“ lietadlá a rakety dlhého doletu „na zničenie vojenskej infraštruktúry ruských síl“ na okupovaných územiach Ukrajiny.Povedal, že „nepochybuje“, že rozhodnutie dodať Ukrajine stíhačky F-16 bude prijaté, a dodal, že Kyjev je „otvorený komunikácii so všetkými partnermi“ ohľadne švédskych lietadiel Gripen a francúzskych modelov Mirage a Rafale.