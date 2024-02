26.2.2024 (SITA.sk) - Vzhľadom na akútny nedostatok munície v ukrajinskej armáde ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba vyzval Európu, aby zakázala vývoz munície mimo Ukrajinu.„Všetky zmluvy o vývoze munície vyrobenej v Európe do tretích krajín by sa mali pozastaviť a všetka takáto munícia by sa mala dodávať na Ukrajinu. Každý náboj vyrobený v Európe by mal slúžiť na ochranu Európy," povedal Kuleba pre nemeckú mediálnu skupinu RedaktionsNetzwerk Deutschland. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.„Na nedostatok munície sa sťažujem na každom stretnutí s našimi partnermi. Všetci o tom vedia a uznávajú svoje chyby," povedal. „Neskoro sa rozhodli zvýšiť produkciu, podpísať dlhodobé zmluvy a uviesť do prevádzky nové výrobné linky. Žiaľ, za tieto chyby platíme," dodal šéf ukrajinskej diplomacie.