Kultan: Dofinancovanie zdravotníctva je zlyhanie pri tvorbe rozpočtu

Ilustračná snímka.

Bratislava 28. mája (TASR) - Dofinancovanie sektora zdravotníctva je praktickou ukážkou zlyhania tvorby rozpočtu. Povedal to generálny riaditeľ poisťovne Dôvera Martin Kultan v reakcii na informácie o zavádzajúcej sume dofinancovania. Dodal, že suma 90 miliónov eur spomínaná ministerkou zdravotníctva Andreou Kalavskou (nominantka Smeru-SD) sa z pohľadu poisťovne nezakladá na pravde.povedal Kultan. Poukázal na to, že za posledné roky to nie je prvý raz, kedy je potrebné zdravotníctvo dofinancovať.To, koľko peňazí pôjde zo štátu do zdravotníctva, je podľa jeho slov rozhodnutie samotného štátu. Na druhej strane však tvrdí, že je potrebné hovoriť pravdu pri schvaľovaní štátneho rozpočtu. Teda, že zdroje, ktoré v ňom sú, nebudú stačiť na platové požiadavky, požiadavky poskytovateľov starostlivosti a podobne.skonštatoval s tým, že s touto sumou sa už v minulosti pri schvaľovaní rozpočtu rátalo.Ani táto suma však podľa neho nedokáže pokryť všetky požiadavky v sektore. Myslí si, že dofinancovanie je neštandardný prvok. V prípade, ak bol rozpočet spravený tak, ako je, nečuduje sa, že pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami bola, podľa jeho slov, snaha sektor upokojiť. Doplnil, že do budúcna by si prial, aby bol rozpočet spravený stabilne aj na dva alebo tri roky, aby všetci vedeli, s čím môžu počítať.Ministerka zdravotníctva trvá na tom, že pri dofinancovaní zdravotníctva nezavádzala.povedala Kalavská v reakcii na vyhlásenia poslankyne Jany Cigánikovej (SaS). V súčasnosti podľa jej slov sa konajú rokovania medzi zdravotnými poisťovňami a nemocnicami o tom, ako budú postavené nové zmluvy. V súvislosti s hrozbou nútenej správy pre Všeobecnú zdravotnú poisťovňu povedala, že aj preto prišlo k dofinancovaniu zdravotníctva a prebiehajú rokovania s Ministerstvom financií (MF) SR a s poisťovňou.Členka parlamentného výboru pre zdravotníctvo Jana Cigániková na utorkovej tlačovej konferencii vyhlásila, že Kalavská pri avizovanom dofinancovaní nemocníc zavádzala a že sľubovaných 90 miliónov eur do systému nedala. S tým súvisiace problémy sa podľa nej odzrkadľujú v praxi a hrozbe štrajku zdravotníckych odborov, pretože nemocnice nemajú podpísané dodatky zmlúv s VšZP.